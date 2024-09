«The Holly Johnson Story»: Έκθεση για τη ζωή και την κληρονομιά του θρύλου της μουσικής Χόλι Τζόνσον

Στη ζωή, την κληρονομιά και τον πολιτιστικό αντίκτυπο του θρύλου της μουσικής, τραγουδιστή του συγκροτήματος Frankie Goes to Hollywood, Χόλι Τζόνσον είναι αφιερωμένη νέα έκθεση στο Μουσείο του Λίβερπουλ.

Τι περιλαμβάνει η έκθεση

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δουν άλμπουμ, φωτογραφίες από την παιδική ηλικία του Χόλι Τζόνσον, αφίσες και κολάζ μεικτών μέσων του Τζόνσον από τον καλλιτέχνη του Λίβερπουλ Μπεν Γιουντάν.

Πολλά από τα άλλα αναμνηστικά που εκτίθενται προέρχονται από τον φανατικό θαυμαστή του συγκροτήματος Τέρι Ριντ, όπως T-shrits, προγράμματα συναυλιών και ενημερωτικά δελτία από fan clubs.

Η προσωπική ζωή και η καριέρα του Χόλι, ο οποίος από νεαρός μουσικός έγινε διεθνούς φήμης, σταρ και ιστορίες ανθρώπων που βίωσαν την ομοφυλοφιλική σκηνή τη δεκαετία του 1980 και τις καταστροφικές συνέπειες και την κληρονομιά του HIV προβάλλονται στην έκθεση.

Η επέτειος και οι μεγάλες επιτυχίες

Η έκθεση συμπίπτει με την 40η επέτειο της κυκλοφορίας του άλμπουμ των Frankie Goes to Hollywood «Welcome to the Pleasuredome» με τις μεγάλες τους επιτυχίες ‘Relax’, ‘Two Tribes’ και’The Power of Love’.

Πριν από τα εγκαίνια της ο Χόλι Τζόνσον περιηγήθηκε στην έκθεση και σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους τόνισε: «Λοιπόν, είναι υπέροχη, είναι τόσο πολύχρωμη και φωτεινη και ενδιαφέρουσα, τουλάχιστον δεν έζησα μια βαρετή ζωή».

Μια λαμπερή καριέρα

Γεννημένος ως Γουίλιαμ Τζόνσον στο Λίβερπουλ το 1960 άρχισε να ασχολείται με την υποκριτική, να γράφει ποίηση και να συνθέτει τραγούδια ενώ ήταν ακόμη στο δημοτικό σχολείο, ενώ αργότερα φοίτησε στο Κολλέγιο της πόλης.

Ως έφηβος αντλούσε έμπνευση από τη μουσική και την αισθητική των Μαρκ Μπόλαν και Ντέιβιντ Μπόουι και στα τέλη της δεκαετίας του ’70 έγινε ο μπασίστας στο πανκ συγκρότημα Big in Japan, αντικαθιστώντας τον Αμπρός Ρέινολντς.

Οι Frankie Goes to Hollywood – πήραν το όνομά τους από τον Τζόνσον, μετά από την ανάγνωση άρθρου για τον Φρανκ Σινάτρα – δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά το 1980, αλλά χρειάστηκαν σχεδόν τρία χρόνια για να οριστικοποιηθεί η σύνθεση που κυριάρχησε στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η έκθεση «The Holly Johnson Story» θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουλίου 2025

Έγιναν το πρώτο γκρουπ που υπέγραψε συμβόλαιο με τη δισκογραφική ZTT Records του Τρέβορ Χορν και το «Relax» κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1983. Το BBC απαγόρευσε το σινγκλ ως άσεμνο στις αρχές του 1984, κάτι που το βοήθησε να ανέβει στην κορυφή των charts για ένα μήνα.

Το τραγούδι κέρδισε βραβείο Brit Καλύτερου Βρετανικού Σινγκλ και αποτέλεσε τη βάση μιας διάσημης σειράς T-shrits «Frankie Says» που σχεδίασε η Κάθριν Χάμνετ.