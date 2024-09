Η Ουγγαρία παρουσίασε τα λεωφορεία με τα οποία λέει ότι θα μεταφέρει στις Βρυξέλλες τους αιτούντες άσυλο που φτάνουν στα σύνορά της με τη Σερβία, γεγονός που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της βελγικής κυβέρνησης.

Η απειλή, που είχε διατυπωθεί αρχικά τον Αύγουστο, πήρε νέες διαστάσεις τις τελευταίες ημέρες, αφού αποκαλύφθηκαν τα κίτρινα λεωφορεία της δημόσιας εταιρείας συγκοινωνιών, τα οποία νοικιάστηκαν συγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό.

«Η ΕΕ θέλει να αναγκάσει την Ουγγαρία να επιτρέπει να μπαίνουν οι παράτυποι (μετανάστες) τους οποίους σταματάμε στα νότια σύνορα της χώρας. Ωραία λοιπόν! Αφού εφαρμοστούν οι ευρωπαϊκές διαδικασίες, θα τους προσφέρουμε μια δωρεάν απλή μετάβαση στις Βρυξέλλες. Αν οι Βρυξέλλες τους θέλουν, θα τους έχουν», είπε ο υφυπουργός Εσωτερικών Μπένσε Ρετβάρι.

Belgium has rejected Hungary’s «provocation» to bus migrants to Brussels in retaliation for the €200 million fine imposed by the European Court of Justice. #EuropeNews https://t.co/iHqMtPgxoG

— euronews (@euronews) September 9, 2024