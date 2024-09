Σενάριο για ΑΕΚ και Όρμπαν από την Τουρκία (pic, vid)

Μπορεί οι περιπτώσεις των Ντατρό Φοφανά και Αντονί Μαρσιάλ να είναι στο προσκήνιο για την ΑΕΚ, ωστόσο δημοσίευμα από την Τουρκία βάζει την Ένωση στο κόλπο και για τον Γκιφτ Όρμπαν της Λιόν. Ο 22χρονος Νιγηριανός φορ αποκτήθηκε με 14 εκατ. ευρώ τον περασμένο Ιανουάριο από τη Γάνδη, αλλά θέλει να αποχωρήσει από τη γαλλική ομάδα καθώς δεν έχει τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε.

Πρόκειται για μία πολύ δύσκολη περίπτωση, με τον νεαρό άσο Γκιφτ Όρμπαν να έχει χρηματιστηριακή αξία 15 εκατ. ευρώ κι ενώ φέτος έχει πετύχει δύο γκολ, στο μοναδικό παιχνίδι που έπαιξε, αυτό με την Στρασμπούργκ το περασμένο Σάββατο όταν πέρασε αλλαγή και βοήθησε στο να γίνει το 1-3, 4-3. Ο Τούρκος δημοσιογράφος, Γιουνούς Εμρέ Σελ, αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον της Τράμπζονσπορ για τον ποδοσφαιριστή και έβαλε και την ΑΕΚ στην υπόθεση ως ανταγωνίστρια.

Χθεσινό δημοσίευμα του Σάσα Ταβολιέρι μάλιστα ανέφερε πως η Τραμπζονσπόρ έχει ήδη καταθέσει πρόταση δανεισμού για τον Όρμπαν με ενοίκιο ένα εκατ. ευρώ και οψιόν αγοράς έξι εκατ. ευρώ. Ο Όρμπαν, αν και μικρός ακόμη, έχει κάνει τρομερά πράγματα στην καριέρα του καθώς ξεκίνησε την πορεία του από την Στάμπαεκ με την οποία σε 24 ματς έβαλε 19 γκολ με 7 ασίστ ενώ στη Γάνδη έπαιξε σε 52 ματς συνολικά και πέτυχε 32 γκολ ενώ είχε και δύο ασίστ.

🔵🟣🚨 #Trabzonspor just made a bid for Emmanuel Gift Orban ! 🇳🇬

🦁💰 #OL just received a €1M loan fee offer with an €6M option to buy linked to performances of the player…

🇹🇷 #Trabzon waiting on Olympique Lyonnais answer now and working on that deal.

⏳ Wait&See…… pic.twitter.com/ajbhP8uIC5

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) September 4, 2024