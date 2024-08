Καραλής: «Είμαι ο πρώτος μαύρος που πέρασε τα 6 μέτρα» (pic)

Ο Εμμανουήλ Καραλής συμμετείχε στο Diamond League του Χορζόφ και μας έκανε για άλλη μία φορά περήφανους, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ με άλμα στα έξι μέτρα!

Ο Έλληνας πρωταθλητής ανέφερε ότι του είχαν πει ότι οι μαύροι δεν κάνουν επί κοντώ, με τον ίδιο να απαντάει ότι είναι ο πρώτος που κάνει άλμα πάνω από τα έξι μέτρα.

Η ανάρτηση που έκανε ο Εμμανουήλ Καραλής: «Μου είχαν πει ότι οι μαύροι δεν κάνουν άλμα επί κοντώ. Τώρα είμαι ο πρώτος μαύρος άλτης με άλμα πάνω από τα έξι μέτρα! Μην εγκαταλείπετε ποτέ τα όνειρά σας».

They told me that black people don’t pole vault!

Now I’m the first black pole vaulter over 6 meters!

Never give up on your dreams

— Emmanuel Karalis (@FlyManoloFly) August 25, 2024