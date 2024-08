Η αστυνομία συνέλαβε έναν 54χρονο ύποπτο που πιστεύεται ότι είναι ο ένοπλος πίσω από τον θανατηφόρο πυροβολισμό σε σιδηροδρομική πλατφόρμα στον πολυσύχναστο κεντρικό σταθμό της Φρανκφούρτης, στη Γερμανία, το βράδυ της Τρίτης (20/8).

Το θύμα, ένας 27χρονος άνδρας, στεκόταν στην πλατφόρμα 9 του σταθμού γύρω στις 21:00 (τοπική ώρα) την Τρίτη, όταν ένας ένοπλος τον πλησίασε από πίσω και πυροβόλησε αρκετούς πυροβολισμούς από ένα πιστόλι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το θύμα πέθανε επί τόπου. Ο ύποπτος ένοπλος προσπάθησε να διαφύγει αλλά συνελήφθη από την αστυνομία λίγο αργότερα σε μια κοντινή εξέδρα.

Ένα πιστόλι που πιστεύεται ότι ήταν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στον πυροβολισμό ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια έρευνας στον σταθμό, ο οποίος ήταν κλειστός για όλη την κυκλοφορία των τρένων για περίπου 25 λεπτά το βράδυ της Τρίτης λόγω της αστυνομικής επιχείρησης.

Man Shot Dead at Frankfurt Central Station

In front of dozens of travelers, a killer coldly executed a 27-year-old man at Frankfurt’s main train station.

Police arrested the 54-year-old suspect, both Turkish citizens. The motive is unknown. pic.twitter.com/FDeo2U2tnp

— NEXTA (@nexta_tv) August 21, 2024