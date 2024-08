Οι υπαινιγμοί ότι οι ουκρανικές αρχές με την υποστήριξη της Πολωνίας ήταν πίσω από τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της επίθεσης δολιοφθοράς στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream το 2022 είναι αβάσιμοι, δήλωσε σήμερα συνεργάτης του Πολωνού προέδρου.

Πρώην επικεφαλής γερμανικής υπηρεσίας πληροφοριών, ο Όγκουστ Χάνινγκ, δήλωσε στην Die Welt την περασμένη εβδομάδα πως πιστεύει ότι υπήρχαν συμφωνίες ανάμεσα στους προέδρους της Πολωνίας και της Ουκρανίας προκειμένου να διενεργηθεί η επίθεση.

«Πρόκειται για εντελώς αβάσιμους υπαινιγμούς», δήλωσε ο Μίεσκο Πάβλακ, επικεφαλής της υπηρεσίας διεθνούς πολιτικής στο γραφείο του προέδρου Αντρέι Ντούντα απαντώντας σε ερώτηση πολωνικού δικτύου, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων PAP.

Ο Πάβλακ είπε πως ο Χάνινγκ ήταν στη θέση αυτή όταν καγκελάριος της Γερμανίας ήταν ο Γκέρχαρντ Σρέντερ και κατασκευάζονταν τα υποστυλώματα του Nord Stream, και «ως επικεφαλής υπηρεσίας πληροφοριών έπαιξε οπωσδήποτε έναν επαίσχυντο και σημαντικό ρόλο στην επένδυση».

Γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα πως Γερμανοί εισαγγελείς ταυτοποίησαν έναν Ουκρανό εκπαιδευτή δυτών ως τον κύριο ύποπτο στην επίθεση δολιοφθοράς του Nord Stream και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψής του στην Πολωνία.

Η Πολωνία παρέλαβε το ένταλμα όμως ο ύποπτος έχει φύγει από τη χώρα καθώς η Γερμανία δεν είχε συμπεριλάβει το όνομά του σε μια βάση δεδομένων των καταζητούμενων προσώπων, δήλωσαν στο Reuters Πολωνοί εισαγγελείς.

«Προς όλους τους εμπνευστές και τους χορηγούς του Nord Stream 1 και 2. Το μόνο πράγμα που θα πρέπει να κάνετε σήμερα γι’ αυτό είναι να ζητήσετε συγγνώμη και να μην μιλάτε», έγραψε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ στην πλατφόρμα X χθες, Σάββατο.

