Ένας αστυνομικός του Αρκάνσας των ΗΠΑ απολύθηκε, καθώς καταγράφηκε σε βίντεο να χτυπά έναν κρατούμενο με χειροπέδες στο πίσω μέρος ενός περιπολικού. Ο αρχηγός της Αστυνομίας δήλωσε ότι θα παραπέμψει την υπόθεση στους εισαγγελείς.

Σύμφωνα με το BBC, το αστυνομικό τμήμα του Τζόουνσμπορο ανέφερε σε ανάρτηση στο Facebook την Παρασκευή -την επομένη του περιστατικού- ότι η απόλυση του Τζόζεφ Χάρις τέθηκε «αμέσως εν ισχύι».

«Η σοβαρότητα και η φύση της καταγγελίας απαιτούσαν άμεση δράση», αναφέρεται στην ανάρτηση. Το τμήμα δημοσίευσε και βίντεο από το περιστατικό.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Τζόουνσμπορο, Ρικ Έλιοτ, είπε στο Associated Press ότι ήταν «σοκαρισμένος και αηδιασμένος» και προσέθεσε ότι θα παραπέμψει την υπόθεση στους εισαγγελείς.

Το περιστατικό τέθηκε υπ’ όψιν του κ. Έλιοτ με μια καταγγελία που υποβλήθηκε από το γραφείο του σερίφη της κομητείας.

Στη συνέχεια, το τμήμα διενήργησε εσωτερική έρευνα και έδωσε στη δημοσιότητα το επίμαχο βίντεο «για λόγους διαφάνειας».

Στο βίντεο, διάρκειας 12 λεπτών, ένας άνδρας που κρατείται στο πίσω μέρος ενός περιπολικού φαίνεται να φοράει νοσοκομειακή ρόμπα και να λέει στους αστυνομικούς: «Έχω φαιντανύλη μέσα μου».

Λέει ότι έκανε το ίδιο παράπονο σε νοσοκόμες στο νοσοκομείο όπου βρισκόταν προηγουμένως, αλλά «δεν με άκουγαν».

Στη συνέχεια, ο άνδρας φαίνεται να προσπαθεί να στραγγαλίσει τον εαυτό του με έναν ιμάντα ζώνης προτού ο οδηγός του περιπολικού σταματήσει το όχημα. Η αστυνομία είπε ότι ο Χάρις φαίνεται να ανοίγει την πίσω πόρτα του αυτοκινήτου και να χτυπά επανειλημμένα με γροθιές και αγκωνιές τον άνδρα στο πρόσωπο.

Στη συνέχεια, το βίντεο δείχνει την πόρτα να κλείνεται δυνατά, χτυπώντας -όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό- το κεφάλι του άνδρα.

Ο αρχηγός Έλιοτ, στη συνέχεια, απέλυσε τον Χάρις και είπε ότι θα παραπέμψει την υπόθεση στον τοπικό εισαγγελέα.

Ο Χάρις δεν έχει κατηγορηθεί ποινικά.

Ο κ. Έλιοτ επικοινώνησε επίσης με το γραφείο του FBI στο Λιτλ Ροκ και θα ζητήσει από την πολιτεία την αποπιστοποίηση του Χάρις ως αστυνομικού, σύμφωνα με το Associated Press.

«Το λάθος, είναι λάθος. Δεν υπάρχει τίποτα, στην πραγματικότητα, προς διερεύνηση», είπε ο κ. Έλιοτ.

ARKANSAS

Breaking – Arkansas police officer fired after being caught on video beating inmate

AUG 12, 2024

LITTLE ROCK, Ark. (AP) — An Arkansas police officer has been fired after he was caught on video beating a handcuffed inmate in the back of his patrol car, and the police… pic.twitter.com/AYmFFQ8cwB

— Abhay (@AstuteGaba) August 13, 2024