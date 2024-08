FIBA: Άνοδος δύο θέσεων για την Ελλάδα στα power rankings (pic)

Η νίκη της Σερβίας απέναντι στο Νότιο Σουδάν το βράδυ του Σαββάτου ευνόησε την Εθνική μας ομάδα που πήρε τη μεγάλη πρόκριση για τα προημιτελικά του τουρνουά μπάσκετ των Ολυμπιακών Αγώνων.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη η FIBA ανακοίνωσε τη νέα κατάταξη στη δική της ειδική βαθμολογία, στην οποία η Εθνική μας ομάδα κέρδισε δύο θέσεις, ανεβαίνοντας έτσι από την 8η στην 6η. Πρώτες παραμένουν οι ΗΠΑ, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η επικείμενη αντίπαλος της Εθνικής μας ομάδας, Γερμανία. Την πεντάδα συμπληρώνουν Καναδάς, Σερβία και Αυστραλία.

🚨 POWER RANKINGS v3 ALERT 🚨

With Quarter-Finals on the horizon, here’s the last Power Rankings of Men’s #Basketball 📊#Paris2024

— FIBA (@FIBA) August 4, 2024