Κανονικά διεξάγεται σήμερα Τετάρτη το τρίαθλο ανδρών και γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αφού οι έλεγχοι έδειξαν ότι ο ποταμός Σηκουάνας είναι αρκετά καθαρός.

Υπενθυμίζεται πως ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος για εχθές Τρίτη, ωστόσο αναβλήθηκε λόγω μόλυνσης του ποταμού, εξαιτίας των βροχοπτώσεων που έπληξαν το Παρίσι.

Οι διοργανωτές είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι οι αγώνες είχαν μόνο 60% πιθανότητα να διεξαχθούν μετά την αναβολή τους. Επιπλέον, ως έσχατη λύση είχαν σκεφτεί τη διεξαγωγή του αγώνα ως διάθλου.

Τα αποτελέσματα από τις τελευταίες αναλύσεις νερού, που ελήφθησαν στις 03:20 της Τετάρτης, κρίθηκαν συμβατά από το World Triathlon (Διεθνής Ένωση Τριάθλου).

Ο Alex Yee από τη Μεγάλη Βρετανία είναι ένα από τα φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, ενώ η συμπαίκτρια του Beth Potter είναι η κυρίαρχη παγκόσμια πρωταθλήτρια στις γυναίκες.

