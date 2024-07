Γιάρεμτσουκ: «Πήρα τη σωστή απόφαση, έχω καλό προαίσθημα για τον Ολυμπιακό»

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα το Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ουκρανού επιθετικού από την Μπριζ, που ήρθε χτες (30/7) στην χώρα μας και αφού πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά τεστ, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο.

Παράλληλα, ο Ουκρανός φορ έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις με τα «ερυθρόλευκα», τονίζοντας πως είναι ευτυχισμένος που βρίσκεται στους Πειραιώτες και πως αφού μίλησε με τον προπονητή πήρε την απόφαση να έρθει.

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ, καθώς πρόκειται για έναν μεγάλο ευρωπαϊκό σύλλογο, που τον γνωρίζουν όλοι. Υπάρχει ένα σπουδαίο πρότζεκτ και ένα προπονητικό τιμ που έπαιξε το ρόλο του για να έρθω, ο κόουτς επίσης. Πιστεύω ότι είναι η σωστή απόφαση για την καριέρα μου, έχω καλό προαίσθημα. Θα δουλέψω πολύ για την ομάδα, για να βάλω πολλά γκολ.

Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα, κέρδισε πέρσι το Conference League. Πάντα έρχονται εδώ μεγάλοι παίκτες, πάντα κάποιοι από τους καλύτερους είναι εδώ. Τις πρώτες μέρες σκέφτηκα την πρόταση. Μετά μίλησα με τον προπονητή, πήρα γρήγορα την απόφαση και για αυτό είμαι εδώ.

Οι οπαδοί περιμένουν από μένα τίτλους και γκολ, αυτό χρειάζονται από μένα. Δεν θέλω να πω πολλά σήμερα και να υποσχεθώ, αλλά θέλω να τους κάνω ευτυχισμένους. Σε κάθε παιχνίδι θέλω να δίνω το 100% και να τους δίνω χαρά».

