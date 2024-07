Όταν ο Γιάρεμτσουκ είχε συγκινήσει την Ευρώπη για τον πόλεμο στην Ουκρανία (vids)

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για την κορυφή της επίθεσης καθώς ο Ολυμπιακός έφτασε σε συμφωνία με την Μπριζ και απέκτησε τον Ουκρανό στράικερ, ο οποίος έφτασε το πρωί της Δευτέρας (29/7) στην Αθήνα και αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο 28χρονος φορ είναι ένα πρόσωπο που είχε συγκινήσει ολόκληρη την Ευρώπη τον Φλεβάρη του 2022 με αφορμή τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς η χώρα του δεχόταν τα πυρά από τις ρωσικές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση της Μπενφίκα με τον Άγιαξ για την φάση των «16» του Champions League στο «Ντα Λουζ», ο Γιάρεμτσουκ εξελίχθηκε στο πρόσωπο του αγώνα καθώς με μία κίνησή του έστειλε το δικό του μήνυμα για την εμπόλεμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα του.

Ο Ουκρανός επιθετικός είχε μπει αλλαγή και στο 72ο λεπτό σκόραρε για να ισοφαρίσει σε 2-2. Αντί να πανηγυρίσει, σήκωσε τη φανέλα του και από κάτω είχε το σήμα της Ουκρανίας σε μαύρο φόντο, αφιερώνοντας το τέρμα στους συμπατριώτες του που πολεμούσαν στη χώρα του μετά τη ρωσική εισβολή.

Μετά και τη ρεβάνς στην Ολλανδία, όπου η πορτογαλική ομάδα νίκησε με 1-0 και πήρε τη πρόκριση για τα προημιτελικά, ο Γιάρεμτσουκ είχε μιλήσει για τις μάχες που έδιναν οι συμπατριώτες του.

«Ξέρεις ότι είναι τόσο δύσκολο για μένα, αλλά είμαι επαγγελματίας. Πρέπει να παλέψω εδώ, να παλέψω στο γήπεδο. Οι φίλοι μου πολεμούν στην Ουκρανία, οι άνθρωποι μου πολεμούν στην Ουκρανία και εγώ πρέπει να πολεμήσω εδώ. Δεν μπορώ να αγωνιστώ εκεί, αλλά μπορώ να παλέψω εδώ στο γήπεδο. Κάνω ό,τι μπορώ» είχε δηλώσει ο – τότε – επιθετικός της Μπενφίκα.

“My people fight in Ukraine, and I need to fight here.”

“I cannot fight but I can fight here on the pitch.”

An emotional Roman Yaremchuk reacts to Benfica’s #UCL victory over Ajax…

