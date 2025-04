Αυτή είναι η εντεκάδα του Ολυμπιακού στην Τούμπα (pic)

Με 4-4-2 και τους Ελ Κααμπί – Γιάρεμτσουκ στην επίθεση παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην Τούμπα, για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ (19:30) για την 2η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Η δεύτερη φορά που ο Βάσκος τεχνικός των Πειραιωτών ξεκινάει τους Ερυθρόλευκους με δίδυμο Αγιούμπ Ελ Κααμπί – Ρομάν Γιάρεμτσουκ στην επίθεση και μια από τις ελάχιστες που παρατάσσει την ομάδα του με 4-4-2.

Η μοναδική φορά που είχαν παίξει μαζί Ελ Κααμπί – Γιάρεμτσουκ ήταν στο Λυόν – Ολυμπιακός, αλλά τότε οι Ερυθρόλευκοι είχαν παραταχθεί με 3-5-2.

Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία στο αποψινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Κοστίνια, Μπιανκόν, Κάρμο και Πιρόλα στην τετράδα της άμυνας, με τον Ιταλό να ξεκινάει ως αριστερό μπακ. Στα χαφ θα βρίσκονται οι Γκαρθία και Έσε, με τους Ροντινέι και Τσικίνιο στα δύο άκρα και τους Ελ Κααμπί – Γιάρεμτσουκ στην επίθεση.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Μπιανκόν, Κάρμο, Πιρόλα, Γκαρθία, Έσε, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ.

