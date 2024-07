Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκεύης (19/7) στην Τουρκία, καθώς τουριστικό σκάφος 20 μέτρων βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών του Μαρμαρά, αφού πρώτα έπιασε φωτιά.

Σύμφωνα με τις πληφορίες, οι επιβαίνοντες ανέρχονταν στους 110 και όλοι τους κατάφεραν να απεγκλωβιστούν εγκαίρως.

Όπως αναφέρουν τα τουρκικά Μέσα, από το συμβάν έχουν τραυματιστεί επτά άτομα, που μεταφέρθηκαν στο κοντινότερο νοσοκομείο. Τα τρία βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από το μηχανοστάσιο του πλοίου, με τον ιδιοκτήτη και τον καπετάνιο να τίθενται υπό κράτηση.

Πολλοί επιβάτες, Τούρκοι αλλά και ξένοι τουρίστες, πήδηξαν στο νερό για να γλιτώσουν από τη φωτιά, τη στιγμή που άλλοι διασώθηκαν από κοντινά σκάφη μέχρι το λιμενικό να τους περισυλλέξει.

Οι σκηνές πανικού που επικράτησαν αποτυπώνονται και σε βίντεο της Daily Mail. Στο κλιπ φαίνεται ένα τεράστιο σύννεφο καπνού να υψώνεται στον ουρανό και το σκάφος να τυλίγεται στις φλόγες.

Στη θάλασσα, μάλιστα, διακρίνονται σωσίβια, κόσμος που κολυμπά και προσπαθεί να σωθεί, αλλά και άλλα πλεούμενα μέσα που απομακρύνουν επιβάτες. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, ενώ από παντού ακούγονται φωνές.

