Τουλάχιστον 200 κροκόδειλοι έρπουν στις πόλεις του βόρειου Μεξικού μετά την επέλαση του τυφώνα Μπέριλ

Οι έντονες βροχοπτώσεις που συνδέονται με τον τυφώνα Μπέριλ και την προηγούμενη τροπική καταιγίδα Alberto οδήγησαν τουλάχιστον 200 κροκόδειλους να εισέλθουν σε αστικές περιοχές στη βόρεια μεξικανική πολιτεία Tamaulipas, απέναντι από το Τέξας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Μέχρι στιγμής, αναφέρουν ότι έχουν αιχμαλωτίσει και μεταφέρει περίπου 200 από τα μεγάλα ερπετά από τον Ιούνιο που έκανε την επέλασή της η καταιγίδα. Λίγο μετά το πέρασμά του έκανε και ο τυφώνας Μπέριλ πριν φτάσει στο νότιο Τέξας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Οι αρχές δήλωσαν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις αύξησαν τη στάθμη των υδάτων στις παράκτιες λιμνοθάλασσες, με αποτέλεσμα τα ζώα να συρθούν σε πόλεις όπως το Tampico και οι κοντινές πόλεις Ciudad Madero και Altamira, όπου έχουν αιχμαλωτιστεί τουλάχιστον 165 κροκόδειλοι.

Η επικεφαλής του τμήματος περιβάλλοντος της πολιτείας Tamaulipas, Karina Lizeth Saldívar, ανέφερε σε δήλωσή της ότι «οι πρόσφατες βροχές αύξησαν τη στάθμη των υδάτων στα συστήματα λιμνοθαλασσών, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των θεάσεων κροκοδείλων».

Το ομοσπονδιακό γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα για την Προστασία του Περιβάλλοντος δήλωσε ότι περίπου 40 ακόμη κροκόδειλοι είχαν συλληφθεί στην περιοχή τον Ιούνιο και μεταφέρθηκαν σε κατάλληλο βιότοπο εκτός κατοικημένων περιοχών.

Οι κροκόδειλοι αποτελούν προστατευόμενο είδος στο Μεξικό. Οι επιθέσεις από αυτούς στο Μεξικό είναι σπάνιες αλλά έχουν συμβεί.

Το πρόβλημα μπορεί να συνεχιστεί, ανέφερε το γραφείο, σημειώνοντας ότι «καθώς η στάθμη του νερού πέφτει σε μέρη όπως δρόμοι και αποχετευτικά κανάλια που είχαν πλημμυρίσει, οι κροκόδειλοι θα εμφανιστούν και οι θεάσεις σίγουρα θα αυξηθούν».

Το πρόβλημα ήρθε στο φως της δημοσιότητας αυτή την εβδομάδα, όταν χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν βίντεο με αρκετούς κροκόδειλους δεμένους σε αστικές περιοχές. Αυτό «προκάλεσε αναστάτωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε η υπηρεσία.

