Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αποκαλύπτει το CNN, ο δράστης δεν έδρασε μόνος του, όπως αναφέρει το FBI.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην ένοπλη επίθεση σε βάρος του πρώην Αμερικανού προέδρου ήταν τρία, γεγονός που γεννά ερωτήματα για το αν ο δράστης είχε συνεργούς.

Οι τρεις πρώτες βολές προέρχονταν από το φερόμενο όπλο Α, οι επόμενες πέντε από το όπλο Β και η τελική «ακουστική ώθηση» από ένα πιθανό όπλο Γ, σύμφωνα με ηχητική ανάλυση από του διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Μέσων Ενημέρωσης Ιατροδικαστική, Καταλίν Γκριγκόρας και του Ερευνητικού Συνεργάτη του ιδίου ιδρύματος, Κόουλ Γουάιτκότον.

Η ηχητική ανάλυση επιβεβαίωσε επίσης ότι ο ένοπλος βρισκόταν σε απόσταση περίπου 109,72 με 119,78 μέτρων από το πόντιουμ του Τραμπ, σύμφωνα με τον ειδικό ιατροδικαστή Ρόμπερτ Μάχερα. Αυτό το συμπέρασμα ταυτίζεται με την ανάλυση του CNNi ότι ο ένοπλος βρισκόταν σε μια ταράτσα σε απόσταση 119,78 έως 149,96 μέτρων από το πόντιουμ, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Ένα βίντεο από τις στιγμές πριν την απόπειρα δολοφονίας, ήρθε στη δημοσιότητα, δημιουργώντας νέα ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας που επέτρεψαν να συμβεί το περιστατικό.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνονται πολίτες να έχουν εντοπίσει τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς να έχει ανέβει στη σκεπή από την οποία πυροβόλησε κατά του πρώην πρόεδρου των ΗΠΑ. «Ανεβαίνει στη σκεπή τον βλέπεις; Ξαπλώνει;», «να τον βλέπω, ξαπλώνει» ακούγονται να λένε πολίτες. «Αστυνόμε εδώ είναι κάποιος στη σκεπή» φωνάζουν σε κάποιο ένστολο.

BREAKING:

New video shows just how early on people spotted the Trump shooter and started alerting the police pic.twitter.com/ZC2wrsJNfm

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 15, 2024