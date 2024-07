Ξεκαρδιστικό βίντεο: Αγελάδες... καβάλησαν η μία την άλλη μπροστά στη Βασίλισσα Καμίλα - Ξέσπασε σε γέλια

Ένα ξεκαρδιστικό περιστατικό συνέβη κατά την επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου και της Βασίλισσας Καμίλα στο Τζέρσεϊ των Αγγλονορμανδικών Νήσων (Νησιά της Μάγχης).

Το αιφνιδιαστικό συμβάν που προκάλεσε το δυνατό γέλιο της Βασίλισσας Καμίλα αφορά σε δύο «παιχνιδιάρικες» αγελάδες που έφεραν την 77χρονη σε αμηχανία.

Πρόκειται για δύο αγελάδες που καβάλησαν η μία την άλλη σε μαντρί κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης, τη στιγμή που είχε μεταβεί εκεί η βασίλισσα για να της δει.

Η Καμίλα έσκυψε να χαϊδέψει ένα από τα ζώα, όταν ένα άλλο το καβάλησε… Αρχικά κόμπλαρε, αλλά στη συνέχεια ξέσπασε σε γέλια.

Από την άλλη ο Βασιλιάς Κάρολος προσπαθούσε να παρακολουθεί σοβαρός, αλλά όπως αναφέρουν άτομα που βρέθηκαν μπροστά στο σκηνικό, τον είδαν να χαμογελάει.

Σημειώνεται ότι αυτές οι αγελάδες ανήκουν σε ένα κοπάδι που προσφέρθηκε ως δώρο στο βασιλικό ζεύγος.

The Jersey cows caused the Queen some amusement as one briefly mounted the other #royalvisitjersey pic.twitter.com/8D4dxkja1t

— Victoria Ward (@victoria_ward) July 15, 2024