Αλκαράθ για τον τελικό του Euro: «Εγώ έκανα τη δουλειά μου, ας δούμε ποδόσφαιρο»

Ο Κάρλος Αλκαράθ ήταν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο νικητής του Wimbledon επικρατώντας με 3-0 σετ του Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του βρετανικού Major φτάνοντας σε back to back κατάκτηση τουτίτλου.

Ο Ισπανός τενίστας στις πρώτες του δηλώσεις μετά τον θρίαμβό του μίλησε και για τον αποψινό τελικό του Euro 2024, εκεί όπου η εθνική ομάδα της χώρας του θα αντιμετωπίσει την Αγγλία για το στέμα του πρωταθλητή Ευρώπης.

«Είναι όνειρο, το είχα πει από τότε που ήμουν 12-13 ότι ήθελα να κατακτήσω το Wimbledon», είπε αρχικά στην τελετή απονομής ο Κάρλος. «Αυτό είναι το ομορφότερο τουρνουά και το ομορφότερο τρόπαιο για εμένα».

Πού θα δει τον τελικό του Euro; «Με την ομάδα μου, δεν ξέρω πού. Έκανα τη δουλειά μου, οπότε ας δούμε ποδόσφαιρο! Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα το δω και ας δούμε ποιος θα κερδίσει».

«I’ve already done my job» 😂

Carlos Alcaraz has done his part, now to watch Spain vs England in the #EURO2024 final…#Wimbledon pic.twitter.com/GRL1ygoz5W

