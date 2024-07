Μεντβέντεφ: Η Ρωσία θα πρέπει να επιδιώξει την «εξαφάνιση» της Ουκρανίας και του ΝΑΤΟ

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, κατήγγειλε σήμερα τη δέσμευση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ να δεχτεί, συν τω χρόνω, την Ουκρανία στους κόλπους του και είπε ότι η Ρωσία θα πρέπει να εργαστεί για την «εξαφάνιση» τόσο της Ουκρανίας όσο και της στρατιωτικής συμμαχίας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μεντβέντεφ επικαλέστηκε στα αγγλικά τη διακήρυξη από την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα: «Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε (την Ουκρανία) σε αυτή την μη αναστρέψιμη πορεία προς την πλήρη ευρωατλαντική ολοκλήρωση, περιλαμβανομένης της ένταξης στο ΝΑΤΟ».

Ο Μεντβέντεφ συνέχισε στα ρωσικά: «Το συμπέρασαμα είναι προφανές. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε η ΄μη αναστρέψιμη πορεία’ της Ουκρανίας προς το ΝΑΤΟ να ολοκληρωθεί είτε με την εξαφάνισή της είτε με την εξαφάνιση του ΝΑΤΟ. Ή ακόμη καλύτερα -με την εξαφάνιση και των δύο».

The Washington Summit Declaration of July 10 mentions “the irreversible path of Ukraine” to NATO. For Russia, 2 possible ways of how this path ends are acceptable: either Ukraine disappears, or NATO does. Still better, both.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 11, 2024