Η σύζυγος και οι δύο κόρες του σχολιαστή αγώνων του BBC Five Live, John Hunt, αποκαλύφθηκε ότι ήταν τα θύματα της δολοφονίας με τόξο στο σπίτι τους.

Η μητέρα Carol, 61 ετών, και οι κόρες Louise, 25 ετών, και Hannah, 28 ετών, βρέθηκαν θανάσιμα τραυματισμένες χθες το βράδυ στην μονοκατοικία τους στο Bushey του Hertfordshire.

Αστυνομικές πηγές δήλωσαν ότι οι τρεις γυναίκες ήταν δεμένες πριν πυροβοληθούν σε μια «στοχευμένη επίθεση» που μπορεί να περιείχε και «άλλα όπλα».

Ένα τεράστιο ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του υπόπτου Kyle Clifford, 26 ετών, ο οποίος είναι ο πρώην φίλος της κόρης του John, Louise.

Η αστυνομία προειδοποίησε ότι μπορεί να εξακολουθεί να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος, ενώ σε τηλεοπτικό μήνυμα τον κάλεσε να παραδοθεί.

Ο σχολιαστής αγώνων του ITV Matt Chapman έστειλε μήνυμα υποστήριξης στον σχολιαστή του BBC John Hunt μετά την αποκάλυψη ότι τα τρία θύματα ήταν η σύζυγός του και οι δύο κόρες τους.

Σε ανάρτησή του στο X, ο κ. Chapman δήλωσε ότι «δεν χρειάζονται λόγια» για αυτό που συνέβη.

«Αδύνατον να κατανοήσει κανείς τον πόνο. Απλά να ξέρεις ότι είμαστε όλοι εδώ για σένα Τζον. Σε αγαπάμε φίλε – οι αγώνες σε αγαπούν», έγραψε.

No words needed for what has happened to @HuntyCaller and family today. Impossible to comprehend the pain. Just know we are all here for you John. We love you pal – racing loves you 🙏🩵

— Matt Chapman (@MCYeeehaaa) July 10, 2024