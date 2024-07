Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Αστυνομία του Λονδίνου —μετά τη δολοφονία τριών γυναικών στο Hertfordshire— για τη σύλληψη του 26χρονου Kyle Clifford, ο οποίος καταζητείται ως ο δράστης του εγκλήματος.

Μάλιστα οι αρχές προειδοποίησαν πως ο 26χρονος καταζητούμενος ενδεχομένως να κουβαλά μαζί του μια βαλλίστρα.

Λίγο πριν τις 7 το απόγευμα της Τρίτης, περιπολικά στάλθηκαν σε ένα ακίνητο στην πόλη Bushey.

Βρήκαν τρεις γυναίκες —που πιστεύεται ότι είχαν συγγένεια— με σοβαρά τραύματα και πέθαναν λίγη ώρα αργότερα στον τόπο του εγκλήματος.

Η αστυνομία του Hertfordshire δήλωσε ότι ερευνά την τριπλή δολοφονία και «αναζητά ενεργά» τον Clifford, ο οποίος κατάγεται από το Enfield του βόρειου Λονδίνου.

Η ανάρτηση της Αστυνομίας για τον δράστη:

Have you seen Kyle Clifford? 🚨

Detectives investigating a triple murder in #Bushey yesterday evening (Tues 9 July) are actively seeking Clifford who is wanted in connection with the incident.

He could be in #Hertfordshire or North #Londonhttps://t.co/2GuRTmAYjM pic.twitter.com/q790A1rlva

— Herts Police (@HertsPolice) July 10, 2024