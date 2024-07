Το Εργατικό Κόμμα κέρδισε μια σαρωτική νίκη στις βουλευτικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, σαρώνοντας εκατοντάδες έδρες σε όλη τη χώρα και βάζοντας τέλος στη 14ετή διακυβέρνηση των Συντηρητικών.

Ο σερ Κιρ Στάρμερ πρόκειται να διοριστεί πρωθυπουργός βάζοντας τέλος σε μια εποχή που είδε πέντε διαφορετικούς συντηρητικούς ηγέτες να κυβερνούν τη χώρα.

Ο Ρίσι Σουνάκ, ο απερχόμενος πρωθυπουργός, παραδέχτηκε γύρω στις 04:40 τα ξημερώματα, ότι οι Εργατικοί είχαν κερδίσει και λέγοντας ότι τηλεφώνησε στον σερ Κιρ για να τον συγχαρεί.

Στη νικητήρια ομιλία του λίγα λεπτά αργότερα, ο ηγέτης των Εργατικών υποσχέθηκε “εθνική ανανέωση” και ότι θα βάλει “πρώτα τη χώρα και μετά το κόμμα”.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με το BBC, σηματοδοτεί μια εκπληκτική αντιστροφή της τύχης του κόμματος. Το 2019, με επικεφαλής τον βετεράνο αριστερό πολιτικό Τζέρεμι Κόρμπιν, οι Εργατικοί υπέστησαν τη χειρότερη εκλογική ήττα τους εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

Από την άλλη πλευρά, ο Ρόμπερτ Μπάκλαντ, πρώην υπουργός των Συντηρητικών που έχασε την έδρα του, το χαρακτήρισε “εκλογικό Αρμαγεδδών” για τους Συντηρητικούς.

Αναμένεται να είναι το χειρότερο αποτέλεσμα του κόμματος εδώ και σχεδόν 200 χρόνια, με τη μάχη για τη μελλοντική κατεύθυνση του κόμματος πιθανό να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες.

Η Βουλή των Κοινοτήτων της Βρετανίας έχει 650 βουλευτές. Κάθε μια από τις “έδρες” τους αντιπροσωπεύει μια μεμονωμένη εκλογική περιφέρεια – ή περιοχή – κάπου στη χώρα.

Μέχρι στιγμής οι Εργατικοί έχουν κερδίσει 410 έδρες, ενώ οι Συντηρητικοί έχουν κατρακυλήσει σε μόλις 119 και οι κεντρώοι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες έχουν καταλάβει 71.

Η Μεταρρύθμιση του Ηνωμένου Βασιλείου, διάδοχος του Κόμματος του Brexit, πρόκειται να πάρει τέσσερις έδρες.

Η αναμενόμενη πλειοψηφία των 170 εδρών στη Βουλή των Κοινοτήτων για τους Εργατικούς είναι ένας τεράστιος αριθμός, αλλά εξακολουθεί να υπολείπεται της πλειοψηφίας των 179 εδρών που κέρδισε το κόμμα υπό τον Τόνι Μπλερ στις εκλογές του 1997.

We said we will stop the chaos. And we will.

We said we will turn the page. And we have.

The work of change begins today. pic.twitter.com/nROZuPdxNj

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 5, 2024