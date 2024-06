Τσιτσιπάς για τη μάχη με τον Αλκαράθ: «Ελπίζω να τον κάνω να νιώσει άβολα»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «καθάρισε» τον Ματέο Αρνάλντι με 3-1 σετ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ρολάν Γκαρός όπου θα παίξει με τον κακό του δαίμονα, Κάρλος Αλκαράθ.

Όσα είπε ο Τσιτσιπάς:

Για τη νίκη του: «Έπρεπε να κουνήσω αρκετά τον… κώλο μου σήμερα. Ήταν μια από τις πιο τρελές ανατροπές που έκανα. Το μομέντουμ έμοιαζε να είναι συνεχώς στο μέρος του και αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό για μένα, γιατί ένιωθα πως προσπαθούσα το καλύτερό μου και τίποτα δεν λειτουργούσε. Το μαχητικό μου πνεύμα ήταν ο λόγος που κατάφερα να επιστρέψω στο ματς σήμερα. Ακόμα και στο 5-3 στο 2ο σετ, ένιωσα ότι μπορούσα να το γυρίσω. Σε εκείνο το γκέιμ που έκανα το μπρέικ και μείωσα σε 5-4, πήρα τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση που μου έχει δώσει το τένις εδώ και αρκετό καιρό!».

Για τα χαμένα μπρέικ πόιντ: «Ένιωσα πως τα χτυπήματά μου είχαν ποιότητα και υπήρξε ένταση σε κάθε μου απόφαση. Παρόλα αυτά, όμως,εκείνος δεν υποχωρούσε με τίποτα. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους μαχητές που έχω αντιμετωπίσει και του αξίζουν τα εύσημα γιατί με ώθησε στα όριά μου. Είναι από τους δυνατότερους αντιπάλους που είχα στη φετινή χωμάτινη σεζόν και πιστεύω πως θα δούμε πολλά από αυτόν στο μέλλον. Ήταν πολύ δυνατός στις κρίσιμες στιγμές και έπρεπε να δουλέψω διπλά απ’ ό,τι συνήθως».

