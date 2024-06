Αρνάλντι – Τσιτσιπάς 1-3: Επική ανατροπή και πρόκριση στα προημιτελικά (vids)

Συνεχίζεται το ταξίδι του Στέφανου Τσιτσιπά στο Ρολάν Γκαρός. Ο Έλληνας τενίστας με επική ανατροπή επικράτησε με 3-1 σετ του Ιταλού Ματέο Αρνάλντι (3-6, 7-6 [4], 6-2, 6-2) και προκρίθηκε στα προημιτελικά του γαλλικού Όπεν. Ο συμπατριώτης μας βρέθηκε πίσω με σετ και μπρέικ, αλλά με αντεπίθεση διαρκείας κατάφερε να κάνει την ολική ανατροπή να και να μπει στην τελική 8άδα.

Ο Ιταλός πήρε το πρώτο σετ με 6-3 και είχε σετ πόιντ σε δικό του σερβίς στο δεύτερο σετ όταν προηγήθηκε με 5-4 games, αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να πάρει πίσω το μπρέικ και να οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ, όπου επικράτησε με 7-4 και ισοφάρισε σε 1-1. Στα δύο επόμενα ο Ελληνας τενίστας κυριάρχησε και έφτασε στη νίκη με 3-1 σετ.

Στους «8» ο Τστισιπάς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ – Κάρλος Αλκαράθ, με τον Ισπανό να είναι το μεγάλο φαβορί.

Ο Αρνάλντι μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και με μπρέικ στο 4ο game προηγήθηκε με 3-1. Στη συνέχεια ο Ιταλός τενίστας κράτησε το σερβίς του και με 6-3 έκανε το 1-0 στα σετ. Στο δεύτερο σετ ο Αρνάλντι έκανε μπρέικ στο 5ο γκέιμ και προηγήθηκε με 3-2, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκε στο 5-4, όπου είχε και σετ πόιντ σε δικό του σερβίς.

Όμως, ο Στέφανος κατάφερε να κάνει το μπρέικ και να ισοφαρίσει σε 5-5 games. Οι δύο τενίστες οδηγήθηκαν στο τάι μπρέικ, όπου ο Τσιτσιπάς με 7-4 ισοφάρισε σε 1-1.

Στο τρίτο σετ ο Στέφανος έκανε μπρέικ με το… καλημέρα και προηγήθηκε με 2-0, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκε μπροστά με 4-1. Το νερό είχε μπει στο αυλάκι για τον Τσιτσιπά, με τον Ελληνα τενίστα να κάνει το 6-2 και το 2-1 στα σετ. Στο τέταρτο σετ ο συμπατριώτης μας με δύο γρήγορα μπρέικ προηγήθηκε με 3-0, με τον Τσιτσιπά να φτάνει με μαθηματική ακρίβεια στο 6-2 και να παίρνει την πρόκριση για τα προημιτελικά του Ρολάν Γκαρός.

