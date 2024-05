Conference League: Ο Ελ Κααμπί MVP του τελικού (pic+vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, έκρινε με το γκολ του στο 116‘ τον τελικό του Conference League και έδωσε στους «ερυθρόλευκους» τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο σε ελληνική ομάδα, σε επίπεδο συλλόγων.

Δείτε ξανά το γκολ του:

There could only be one Player of the Match winner: Ayoub El Kaabi 👏#UECLPOTM || #UECL

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 29, 2024