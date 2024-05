Ένα φουτουριστικό διαδραστικό γλυπτό – κάμερα που ένωνε ψηφιακά τη Νέα Υόρκη με το Δουβλίνο και φιλοδοξούσε να λειτουργήσει ως «γέφυρα προς έναν ενωμένο πλανήτη» έμελλε να κλείσει με συνοπτικές διαδικασίες μετά το χάος που προκάλεσε.

Κι αυτό διότι κάποιοι μεθυσμένοι στο Δουβλίνο αποφάσισαν να προκαλέσουν, όπως μια γυναίκα που σήκωσε την μπλούζα της μπροστά στην τεράστια οθόνη με δεκάδες Νεοϋορκέζους από την απέναντι πλευρά να… χαζεύουν τα κάλλη της.

Ένας άλλος Δουβλινέζος είχε την αδιανόητη ιδέα να δείξει το κινητό του τηλέφωνο που έπαιζε βίντεο από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης, με τους κατοίκους του Μεγάλου Μήλου να φωνάζουν από αγανάκτηση.

Αλλά και από την πλευρά της Νέας Υόρκης υπήρξαν παρατράγουδα, καθώς ένα άτομο έδειχνε επανειλημμένα μια σβάστικα στο τηλέφωνό του, καταστρέφοντας μια γλυκιά φωτογράφιση για τον Matt Shaver, 30 ετών που είχε έρθει στη Νέα Υόρκη από το Λος Άντζελες και έφτασε στην πύλη για να δει την αδελφή του η οποία ζει στο Δουβλίνο.

Πίσω από το πρωτοποριακό εγχείρημα βρίσκεται η ομάδα Portals, σύμφωνα με την οποία κάθε κατασκευή (Πύλη) επιτρέπει στους περαστικούς σε κάθε πόλη να βλέπουν – αλλά όχι να ακούνε – τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά 24 ώρες το 24ωρο σε μια τεράστια οθόνη βίντεο 8 μέτρων επί 8 μέτρων.

🔥🚨DEVELOPING: The portal located in New York that’s connected to Dublin has been shut down due to a woman in New York flashing the people from Dublin. pic.twitter.com/wJLt5xqNrF

«Οι πύλες είναι μια πρόσκληση να συναντήσουμε συνανθρώπους μας πέρα από σύνορα και προκαταλήψεις και να βιώσουμε το σπίτι μας – τον πλανήτη Γη – όπως πραγματικά είναι: ενωμένο και ένα» αναφέρεται στη σελίδα της εικαστικής ομάδας.

Η Πύλη της Νέας Υόρκης βρίσκεται στο εμβληματικό Flatiron Plaza στην καρδιά του Μανχάταν, στην πολυσύχναστη διασταύρωση μεταξύ του Μπρόντγουέι, της Πέμπτης Λεωφόρου και της 23ης οδού.

Η Πύλη του Δουβλίνου είναι τοποθετημένη απέναντι από τον κεντρικό δρόμο της πρωτεύουσας, την O’Connell Street.

Πρόκειται για την τρίτη και την τέταρτη πύλη του δικτύου πανομοιότυπων διαδραστικών γλυπτών. Οι άλλες δύο βρίσκονται σε Πολωνία και Λιθουανία, ενώ στα σχέδια υπήρχαν και άλλες, κάτι που έπειτα από ό,τι έγινε φαντάζει αμφίβολο.

Dublin’s portal to New York has reopened this morning, following reports of inappropriate behaviour mainly from the Dublin side.

So far today it’s been good spirited, the Irish side are even winning a highly competitive game of rock paper scissors right now@VirginMediaNews pic.twitter.com/2yRvWypFWp

— Mairéad Cleary (@maireadcleary7) May 14, 2024