Οι φοιτητές του Trinity College του Δουβλίνου έπειτα από μια πενθήμερη φιλοπαλαιστιανική διαδήλωση στους χώρους του πανεπιστημίου κατέληξαν σε συμφωνία με τη διοίκηση, η οποία ικανοποίησε το αίτημα των φοιτητών να αποεπενδύσει από ισραηλινές εταιρείες.

Οι φοιτητές δήλωσαν νικητές το βράδυ της Τετάρτης (8/5).

«Το Trinity θα ολοκληρώσει την αποεπένδυση από ισραηλινές εταιρείες που έχουν δραστηριότητες στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και εμφανίζονται στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ», αναφέρεται στην ανακοίνωση του πανεπιστημίου.

Η κατασκήνωση στην πανεπιστημιούπολη στήθηκε στις 3 Μαΐου. Σε αντίθεση με τις αντιπαραθέσεις στις ΗΠΑ, όπου η αστυνομία εκδίωξε με τη βία διαδηλωτές σε διάφορα πανεπιστήμια, δεν έγινε καμία προσπάθεια να διαλυθεί η διαμαρτυρία. Ο Eoin O’Sullivan, ανώτερος πρύτανης που ηγήθηκε των συνομιλιών με τους φοιτητές, τους ευχαρίστησε για τη «δέσμευσή» τους.

Η πανεπιστημιούπολη του Δουβλίνου, η οποία βρίσκεται στην καρδιά της πρωτεύουσας της Ιρλανδίας, έκλεισε για το κοινό, με αποτέλεσμα το κολέγιο να χάσει περίπου 350.000 ευρώ σε διαφυγόντα έσοδα, επειδή οι επισκέπτες δεν μπορούσαν να δουν το βιβλίο του Kells, ένα μεσαιωνικό χειρόγραφο και τουριστικό πόλο έλξης.

BREAKING: In a historic victory for Trinity College students in Dublin, Ireland, their institution commits to cutting ties with Israel.

«Νομίζω ότι η απώλεια εσόδων ήταν το κλειδί», δήλωσε η Ruby Topalian, αρχισυντάκτρια του Trinity News, μιας φοιτητικής εφημερίδας.

Η ανακοίνωση του Trinity College ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι κατανοεί το σκεπτικό των διαδηλωτών και εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για τα γεγονότα στη Γάζα. «Απεχθανόμαστε και καταδικάζουμε κάθε βία και πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων των φρικαλεοτήτων της 7ης Οκτωβρίου, της αρπαγής ομήρων και της συνεχιζόμενης άγριας και δυσανάλογης επίθεσης στη Γάζα. Η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και η απανθρωποποίηση του λαού της είναι αισχρή».

The encampment and blockade on campus will end today following successful talks between university senior management and protestors. Plans are underway to return to normal university business for students, staff & the public. Read the full statement: https://t.co/Q2zJKKwAig pic.twitter.com/W9C8cjv5Tp

— Trinity College Dublin (@tcddublin) May 8, 2024