Θα απομακρύνουν το αμφιλεγόμενο γλυπτό για τον πρίγκιπα Φίλιππο

Ως το «πιθανώς πιο κακής ποιότητας έργο» που έχει υποβληθεί ποτέ χαρακτηρίζεται το αμφιλεγόμενο γλυπτό για τον πρίγκιπα Φίλιππο που πρόκειται να απομακρυνθεί από το Κέιμπριτζ.

Το χάλκινο γλυπτό αξίας 150.000 λιρών που ονομάζεται «The Don» υποτίθεται πως αντιπροσωπεύει τον πρίγκιπα Φίλιππο στον ρόλο του ως Αντιπρύτανης στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Το δημοτικό συμβούλιο του Κέιμπριτζ έχει εκδώσει μια ειδοποίηση για την αφαίρεση του αγάλματος, καθώς δεν έχει άδεια σχεδιασμού και έχει επιβλαβείς υλικές επιπτώσεις στην εμφάνιση της περιοχής.

Οι πολεοδόμοι αρνήθηκαν την άδεια να εκτεθεί έξω από ένα νέο κτίριο γραφείων στη Hills Road το 2014, περιγράφοντάς το ως το χειρότερο έργο δημόσιας τέχνης που είχαν δει ποτέ.

Η υπεύθυνη του δημοτικού συμβουλίου του Κέιμπριτζ Nadine Black είπε ότι ήταν πιθανώς το πιο κακής ποιότητας έργο που έχει υποβληθεί ποτέ στο συμβούλιο.

«Είναι ένα έργο που έχει ήδη αγοραστεί και δεν έχει σχέση με την περιοχή. Είναι σε πολύ μεγάλη κλίμακα για το πλαίσιο του χώρου στον οποίο θα βρίσκεται και θα θέσει σε κίνδυνο την ποιότητα νέας ανάπτυξης».

Controversial £150,000 sculpture of Prince Philip is to be removed from Cambridge after being described by city council as ‘possibly the poorest quality work’ ever submitted https://t.co/uytKLKvD9L pic.twitter.com/FV0qpMdoXU

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 26, 2024