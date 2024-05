Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 12 τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου σε πυροβολισμούς σε πάρτι στη νότια Αλαμπάμα, των ΗΠΑ.

Ο Andre Reid από το Τμήμα Ερευνών του γραφείου του σερίφη της κομητείας Baldwin δήλωσε ότι περίπου 1.000 άνθρωποι συμμετείχαν στο πάρτι για την Πρωτομαγιά κοντά στην κοινότητα Stockton όταν ξεκίνησε μια διαμάχη και ξέσπασαν πυροβολισμοί. Ο Reid δήλωσε ότι τα περισσότερα από τα θύματα ήταν «νεαρά άτομα».

Δεν υπήρξε άμεση ενημέρωση για το αν έχουν γίνει συλλήψεις.

Σημειώνεται ότι το Stockton έχει πληθυσμό περίπου 400 ατόμων, σύμφωνα με τον Guardian. Το τραγικό περιστατικό συγκαταλέγεται στους 150 και πλέον μαζικούς πυροβολισμούς που έχουν σημειωθεί στις ΗΠΑ από την αρχή του έτους.

Three people killed and 12 wounded in shooting at Alabama May Day party https://t.co/5aIso7j8zX

— Guardian US (@GuardianUS) May 12, 2024