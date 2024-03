Το πάρτι αρραβώνων ενός αστυνομικού στην Αυστραλία μετατράπηκε σε τραγωδία όταν ο ίδιος γλίστρησε, έπεσε και έκοψε τον λαιμό του με αποτέλεσμα να πεθάνει μπροστά στα μάτια της αρραβωνιαστικιάς του, των συγγενών και φίλων του.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο 9NEWS το ζευγάρι είχε διοργανώσει ένα πάρτι στο σπίτι του στη Δυτική Αυστραλία για να ανακοινώσουν τον επερχόμενο γάμο τους. Όλα όμως άλλαξαν όταν ο 29χρονος Liam Trimmer ξαφνικά παραπάτησε, έπεσε και τραυματίστηκε θανάσιμα.

«Έγιναν τα πάντα για να σωθεί, αλλά δεν ήταν γραφτό και ξέρω πως όλοι όσοι ενεπλάκησαν πονάνε πολύ… νομίζω πως εύχονται να μπορούσαν να ξυπνήσουν από αυτόν τον εφιάλτη» δήλωσε ο διοικητής της Αστυνομίας, Col Blanch.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την τραγωδία. Η αρραβωνιαστικιά του δεν κατονομάστηκε.

Ο Trimmer, ο οποίος καταγόταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, μετακόμισε στην Αυστραλία πριν από περίπου 10 χρόνια και αποφοίτησε από την Αστυνομική Ακαδημία του Joondalup το 2013, ανέφερε το 9NEWS.

