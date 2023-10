Φρικτός θάνατος για αθλητή του χόκεϊ – Παγοπέδιλο του έκοψε τον λαιμό

Ένας παίκτης του χόκεϊ επί πάγου δέχτηκε ένα φονικό χτύπημα στο λαιμό από παγοπέδιλο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

Ο Άνταμ Τζόνσον μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ο τραυματισμός του ήταν τόσο τρομακτικός που το παιχνίδι διακόπηκε και οι θεατές συντετριμμένοι έκλαιγαν με λυγμούς.

Ο Αμερικανός αθλητής πιστεύεται ότι δέχτηκε χτύπημα από τη λεπίδα στον λαιμό κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των Nottingham Panthers και των Sheffield Steelers στην Utilita Arena Sheffield.

The news we hoped we would not have to post, but sadly it has been confirmed by his family that sadly Adam Johnson passed away.

All of us here at 4000 and Counting would like to pass on our condolences to the family, friends and team mates of Adam Johnson.

Our hearts break for… pic.twitter.com/6h8BODCLfH

— 4000 And Counting (@4000AndCounting) October 29, 2023