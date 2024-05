Στο Draft του 2024 ο γιος του ΛεΜπρόν Τζέιμς, Μπρόνι (pic)

Στις 24 Ιουλίου του 2023 ο 19χρονος, τότε, γιος του ΛεΜπρόν, Μπρόνι Τζέιμς, υπέστη καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια προπόνησης στο κολέγιο της Νότιας Καρολίνας, σοκάροντας τον κόσμο του μπάσκετ.

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε ο Τζέιμς, διαπιστώθηκε ότι ο 20χρονος άσος είχε εκ γενετής ένα πρόβλημα που δεν άφηνε τα αιμοφόρα αγγεία κοντά στην καρδιά να αναπτυχθούν, με το ιατρικό επιτελείο του USC, ωστόσο, να δίνει το «πράσινο» φως για να αγωνιστεί.

Με αυτό τον τρόπο, άνοιξε και ο δρόμος για να αρχίσει η συζήτηση για τη συμμετοχή του στο NBA Draft 2024, με την αρμόδια επιτροπή (Fitness to Play Panel) να επικυρώνει ότι το πρόβλημα του Μπρόνι δεν τον εμποδίζει από το να λάβει μέρος στο Draft και σε όλες τις δραστηριότητες που το συνοδεύουν, όπως σημειώνει ο έγκριτος δημοσιογράφος, Σαμς Σαράνια.

Sources: Bronny James is expected to stay in the 2024 NBA Draft. The USC freshman has been fully cleared to play in the league as part of Fitness to Play panel and will participate in all pre-draft activities starting with the Draft Combine this week. pic.twitter.com/UDf3HanCAS

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 13, 2024