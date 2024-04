Οι φανέλες του NBA με τις περισσότερες πωλήσεις (pic)

Η κανονική περίοδος του ΝΒΑ έχει ολοκληρωθεί και πλέον αναμένουμε το τι θα γίνει με το πλέι ιν για να έχουμε την πλήρη εικόνα των πλέι οφ που σιγά-σιγά ξεκινούν.

Στην πρώτη θέσει βρέθηκε ο ηγέτης των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορ, Στεφ Κάρι, ενώ δεύτερος είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς των Λος Άντζελες Λέικερς και τρίτος ο Τζέισον Τέιτουμ των Μπόστον Σέλτικς. Τέταρτος είναι ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα των Σαν Αντόνιο Σπερς και την πεντάδα κλείνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο των Μιλγουόκι Μπακς.

Δείτε αναλυτικά τις πωλήσεις:

The NBA’s top-selling jerseys list… based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales from the second half of the 2023-24 season! pic.twitter.com/MPgUcYatdi

— NBA (@NBA) April 19, 2024