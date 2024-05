ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Μία στιγμή που θα μείνει στη μνήμη» (pic)

Πέρασαν 12 χρόνια από το απόλυτο έπος. Το… θαύμα της Κωνσταντινούπολης.

Ο Ολυμπιακός, την 13η Μαΐου 2012, με το πεταχτάρι του Πρίντεζη, ολοκλήρωσε μυθική ανατροπή από το -19 και κατέκτησε τη δεύτερη Euroleague της ιστορίας του, επικρατώντας με σκορ 62-61 της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός θυμήθηκε το έπος της Πόλης. Οι «ερυθρόλευκοι» πόσταραν μία φωτογραφία από τον θρίαμβο της 13ης Μαΐου 2012 και τη συνόδευσε με την εξής λεζάντα: «Μία στιγμή που θα μείνει στη μνήμη. Ο Γιώργος Πρίντεζης έβαλε το απόλυτο σουτ για τον τίτλο. ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Ολυμπιακός 61-62. Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε για δεύτερη φορά στην Ιστορία του πρωταθλητής Ευρώπης».

🏆 13/05/2012 ~ A moment to remember….

☄️ Giorgos Printezis hits the ultimate shot for title !!!

🏀 CSKA Moscow – #OlympiacosBC 61-62

🔴⚪️ become Euroleague Champions for a second time!#WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/zmWmj4iPAM

