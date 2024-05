Αντιδράσεις για τη διαφήμιση των νέων iPad Pro – Τι συνέβη

Αυστηρή κριτική και διάφορες αντιδράσεις φαίνεται να έχει προκαλέσει η νέα διαφήμιση της Apple, για την νέα σειρά tablet iPad Pro.

Διαρκεί μόλις 60 δεύτερα και στόχος της ήταν να δείξει πως το νέο iPad Pro μπορεί να καταρρίψει όλα όσα γνωρίζαμε για την δημιουργικότητα και την ψυχαγωγία, όμως πολλοί χρήστες είχαν αντίθετη άποψη, επισημαίνοντας πως δημιουργίες και παρτιτούρες δεν είναι δυνατόν να συνθλίβονται.

Μάλιστα, ένας από αυτούς δοκίμασε να την αντιστρέψει, διατηρώντας ωστόσο την κεντρική της ιδέα.

Στόχος του, όπως άφησε να εννοηθεί στο λακωνικό caption, ήταν να την διορθώσει, καθώς μπορεί το νέο iPad Pro να αλλάζει τα δεδομένα, ο σεβασμός όμως προς την παραδοσιακή τέχνη και τους καλλιτέχνες της είναι αδιαμφισβήτητος.

Hey @Apple, I fixed it for you (sound on) pic.twitter.com/OwVnYNgXhT

— Reza Sixo Safai (@rezawrecktion) May 8, 2024