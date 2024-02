Ο φυγάς πατέρας και οι κόρες του που έγιναν viral αναζητώντας τον

Εκστρατεία που έγινε viral για τον εντοπισμό ενός άνδρα οδήγησε στη σύλληψή του από τις αρχές στις ΗΠΑ. Την εκστρατεία για τον εντοπισμό του, είχαν ξεκινήσει οι ίδιες του οι κόρες υποστηρίζοντας πως κακοποίησε σεξουαλικά δύο παιδιά.

Ο 51χρονος Ντέιβι Αλμπάραν, συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής στο Λέικλαντ, στην κομητεία Πολκ της Φλόριντα, για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού κάτω των 12 ετών και ασέλγεια σε παιδί κάτω των 12 ετών.

Οι αρχές τον εντόπισαν να κρύβεται σε ένα υπόστεγο μετά από 451 ημέρες φυγής, και κατόπιν μιας εκστρατείας για τον εντοπισμό του που οργάνωσαν οι κόρες του Άνα και Γιανίρι – που συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στο TikTok, καθώς και την παρουσία τους στην εκπομπή που αναζητά φυγάδες με τίτλο «America’s Most Wanted».

Η Άνα και η Γιανίρι ισχυρίζονται πως έχουν έρθει σε επαφή με περισσότερα θύματα του πατέρα τους από τότε που ξεκίνησαν την εκστρατεία τους, εκτός από τις δύο υποθέσεις για τις οποίες έχει κατηγορηθεί επίσημα.

Το κυνήγι τους ξεκίνησε το 2022, όταν οι κόρες του λένε ότι ο Αλμπάραν εξαφανίστηκε μετά από καβγά που είχαν όπου τον κατηγόρησαν πως επιτέθηκε σε νεαρή γυναίκα – μέλος της οικογένειάς τους. Απογοητευμένη από την εξαφάνισή του, η Άνα αποφάσισε να κάνει μία ανάρτηση στο Facebook, κατηγορώντας τον δημοσίως για τα εγκλήματα και ζητώντας από όποιον τον είχε δει να εμφανιστεί και να βοηθήσει στον εντοπισμό του. «Παρακαλώ μοιραστείτε το και γεμίστε την πόλη με το πρόσωπό του. Είναι φυγάς και οι αστυνομικοί τον ψάχνουν» είχε γράψει τότε.

Τον τελευταίο 1,5 χρόνο μάλιστα, οι αδερφές είχαν γεμίσει τους δρόμους με διαφημιστικές πινακίδες, παρακολουθούσαν μοτέλ, προσπαθούσαν να ανακρίνουν άλλα μέλη της οικογένειας μήπως και γνώριζαν κάτι και παρουσίασαν τον πατέρα τους ακόμη και στην εκπομπή «America’s Most Wanted» τον Δεκέμβριο του 2022.

Τα βίντεο που μοιράστηκαν από τις προσπάθειές τους να τον εντοπίσουν συγκέντρωσαν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές και έγιναν θέμα στους τοπικούς ειδησεογραφικούς σταθμούς.

Η Άνα Αλμπάραν, που σήμερα είναι γύρω στα 30, ισχυρίστηκε σε συνέντευξή της στο WOLF ότι ο πατέρας της ενήργησε επίσης ανάρμοστα στην ίδια όταν ήταν μικρή και πως δεκάδες άλλα θύματα έχουν καταθέσει παρόμοιες ιστορίες. Σύμφωνα πάντα με την ίδια, δεν ήταν όλη η οικογένειά τους υποστηρικτική – κάποια από τα αδέρφια του πατέρα τους, όπως λένε, προσπάθησαν να κρύψουν τον Ντέιβι φιλοξενώντας τον στα σπίτια τους.

Όταν λοιπόν, οι δύο αδερφές έμαθαν ότι είχε συλληφθεί, γύρισαν ένα εορταστικό βίντεο, με όλη την οικογένειά τους να γιορτάζει με σαμπάνια και να πανηγυρίζει από χαρά. «Τα καταφέραμε παιδιά. Ο πατέρας μου είναι στη φυλακή. Μετά από έναν ολόκληρο χρόνο. Απλά σας ευχαριστώ, γιατί εάν δεν ήσασταν εσείς, δεν θα είχε βρεθεί ποτέ» είπε στο βίντεο.

Περιγράφοντας τη σύλληψη, ο σερίφης της κομητείας Πολ, Γκράντι Τζουντ, δήλωσε: «Λοιπόν, έκανε ένα λάθος. Το America’s Most Wanted τον έψαξε σε όλη τη χώρα κι αυτός ήρθε στο Λέιλαντ. Όταν ήρθε εδώ, λάβαμε εμπιστευτικές πληροφορίες. Οπότε, το βράδυ της Κυριακής, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μπήκαμε σε μια αυλή στο Country Haven Drive».

Ο Αλμπάραν φέρεται να προσπάθησε να αποφύγει της σύλληψης, λέγοντας στους αστυνομικούς πως το όνομά του ήταν Χοσέ, αλλά εκείνοι αντιλήφθηκαν τα ψέματά του και τον συνέλαβαν.

Got ’em! Davie Albarran, featured on @MostWantedonFOX since Dec. 2022 with a sexual battery on a child warrant from @OsceolaSheriff made the very poor decision to hide in Polk, of all places. Our K9 team Deputy Lee and Kreed helped make the arrest! https://t.co/ZIiT4xFTJw pic.twitter.com/zxKnx1tpYY

— Polk County Sheriff 🚔 Grady Judd (@PolkCoSheriff) February 19, 2024