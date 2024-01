Σικάγο: Μυστήριο με «ποντικότρυπα» που έγινε viral – Έπεσε αρουραίος από τον ουρανό;

Viral σε όλο τον κόσμο έχει γίνει μία γιγάντια «ποντικότρυπα» που εντοπίστηκε στο Σικάγο, ωστόσο φαίνεται ότι τελικά μπορεί να μην πρόκειται για το αποτύπωμα που άφησε κάποιος αρουραίος.

Το αποτύπωμα σε σχήμα αρουραίου εντοπίστηκε σε ένα πεζοδρόμιο του Roscoe Village κι έχει γίνει όχι μόνο τοπικό αξιοθέατο, αλλά πλέον γνωστό σε όλο τον κόσμο μετά από μία ανάρτηση που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

«Τι είδους ζώο θα μπορούσε να πέσει από ύψος και να προσγειωθεί σε υγρό τσιμέντο»

Μάλιστα δεν λείπουν οι εκδηλώσεις λατρείας προς την «ποντικότρυπα» με λουλούδια και χρήματα ως προσφορές.

Το αποτύπωμα μοιάζει σαν το ζώο να προσγειώθηκε από μεγάλο ύψος στο τσιμέντο κάτι που κάνει τον δρ. Σεθ Μαγκλ, διευθυντή του Ινστιτούτου Αστικής Άγριας Ζωής του ζωολογικού κήπου Λίνκολν Παρκ, να έχει αντίθετη άποψη, καθώς μπορεί να μην προέρχεται από αρουραίο, όπως υποπτεύονταν ορισμένοι κάτοικοι.

«Ίσως να είναι το πιο σημαντικό επιστημονικό εύρημα της ζωής μας», είπε αστειευόμενος ο δρ. Μαγκλ, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι ο θόρυβος γύρω από τον αρουραίο έχει γίνει νο1 συζήτηση στο Σικάγο.

«Δεν μιλάμε σχεδόν για τίποτα άλλο», δήλωσε μιλώντας στο NBC Chicago.

Τα σενάρια γύρω από το αποτύπωμα του αρουραίου

Όπως είπε το μήκος της τρύπας «θα μπορούσε να είναι βασικά ένας μεγάλος αρουραίος ή ένας μικρός σκίουρος», ωστόσο σύμφωνα με την εκτίμησή του υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες που τον κάνουν να πιστεύει ότι δεν πρόκειται για αρουραίο.

«Ο πρώτος είναι όταν σκεφτόμαστε τι είδους ζώο θα μπορούσε να πέσει από ύψος και να προσγειωθεί σε υγρό τσιμέντο. Πολύ πιο πιθανό είναι να είναι σκίουρος με όλο το χρόνο που περνούν στα κλαδιά», είπε.

«Τους θεωρούμε πραγματικά χαριτωμένους και έτσι είναι. Όμως τα έχω δει να πέφτουν κατευθείαν με το κεφάλι από ένα δέντρο. Οπότε, θα το κάνουν αυτό», προσέθεσε.

«Ο μόνος τρόπος για να εξηγήσουμε ότι πρόκειται για αρουραίο είναι ίσως αν το μετέφερε ένα γεράκι ή κάτι τέτοιο και να πέσει, πρέπει να επινοήσουμε μια πολύ περίπλοκη ιστορία για να το κάνουμε να δουλέψει», εξήγησε ακόμα ο δρ. Μαγκλ.

«Ο δεύτερος λόγος που πιστεύω ότι είναι σκίουρος είναι ότι όταν σκεφτόμαστε πότε το σκυρόδεμα είναι συνήθως υγρό, μάλλον θα είναι κατά τη διάρκεια της ημέρας», υπογράμμισε ακόμα. «Πιθανότατα δεν θα είναι υγρό στη μέση της νύχτας. Οι αρουραίοι δραστηριοποιούνται τη νύχτα», είπε ακόμα ο δρ. Μαγκλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τρίτος παράγοντας είναι ότι ορισμένοι παλιότεροι κάτοικοι έχουν αναφέρει στο παρελθόν ότι το αποτύπωμα προέρχεται στην πραγματικότητα από σκίουρο.

Υπήρχε ένα δέντρο στο σημείο της «ποντικότρυπας»

Η Σίντι Νέλσον, η οποία ζει απέναντι από το αποτύπωμα για πάνω από 20 χρόνια, δήλωσε στους Chicago Sun-Times: «Δεν θέλω να σπάσω τη φούσκα κανενός ή να αναστατώσω κανέναν, αλλά πρόκειται για έναν σκίουρο».

Σύμφωνα με όσα είπε η ίδια στο NBC Chicago, ένα δέντρο βρισκόταν κάποτε κοντά στο σημείο όπου βρίσκεται το αποτύπωμα. «Υπήρχε λοιπόν ένα τεράστιο δέντρο εκεί αρχικά και οι άνθρωποι που ζούσαμε εδώ, όλοι μας πιστεύουμε κατά κάποιο τρόπο ότι έπεσε από το δέντρο. Και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ήταν ο σκίουρος που έπεσε από το δέντρο. Δεν ξέρω αν ένας αρουραίος μπορεί να τρέξει πάνω σε ένα δέντρο ή ένα ρακούν», προσέθεσε.

Όσον αφορά το αποτύπωμα της ουράς που διακρίνεται στην «ποντικότρυπα», ο δρ. Μαγκλ εξήγησε πως δεν είναι «απόλυτα σίγουρος αν το τρίχωμα στην ουρά ενός σκίουρου θα ήταν αρκετά βαρύ για να αποτυπωθεί στο σκυρόδεμα. Μπορεί να έχει να κάνει με το πώς προσγειώθηκε. Μπορεί να έχει να κάνει με κάτι άλλο. Αλλά, ξέρετε, αυτό είναι κάτι που βλέπουμε συχνά. Όπως, για παράδειγμα, τους πήρε πολύ καιρό να καταλάβουν ότι, όπως, ορισμένα ζώα στα απολιθώματα είχαν γούνα, επειδή η γούνα δεν αφήνει απαραίτητα αποτύπωμα με τον τρόπο που θα άφηνε ένα πιο πυκνό μέρος του σώματος, όπως ένα οστό ή οι μύες».

Επέζησε τελικά το ζώο;

Υπάρχει όμως ακόμα ένα ακόμα μυστήριο αν τελικά το ζώο επιβίωσε. «Οι σκίουροι είναι σκληροί, αλλά ο λόγος που νομίζω ότι μάλλον όχι είναι ότι αν είχε, θα περίμενα ότι θα βλέπαμε κι άλλα πράγματα ακόμα στο σκυρόδεμα, όπως αποτυπώματα από τις πατούσες όταν κατά κάποιο τρόπο έσυρε τον εαυτό του», δήλωσε ο Μαγκλ.

Ωστόσο, υπάρχει ένα σενάριο, στο οποίο θα μπορούσε να υπάρξει αίσιο τέλος. «Πιθανότατα ξάπλωσε εκεί για αρκετή ώρα ώστε να αφήσει αυτό το αποτύπωμα, ενώ το υπόλοιπο σκυρόδεμα στέγνωσε. Μερικές φορές τα ζώα, το βλέπουμε αυτό μερικές φορές με τα πουλιά που χτυπούν παράθυρα, μερικές φορές φαίνονται σαν να είναι νεκρά αλλά είναι αναισθητοποιημένα και μπορούν να μείνουν εκεί για ώρες πριν σηκωθούν και πετάξουν μακριά. Οπότε μερικές φορές συμβαίνει αυτό», είπε ακόμα.

Ό,τι κι αν είναι, οι κάτοικοι είναι έκπληκτοι από την ξαφνική προσοχή που έλαβε η «ποντικότρυπα». «Νομίζω ότι αυτό που μας θυμίζει είναι ότι, ανεξάρτητα από το πόσο βαθιά μέσα στην πόλη ζεις, όλοι μας έχουμε αυτόν τον βαθύ δεσμό, αυτή την ανάγκη να συνδεθούμε με τη φύση ακόμη και αν είναι με έναν κάπως περίεργο τρόπο, όπως για παράδειγμα να δείτε αυτή την ποντικότρυπα στο πεζοδρόμιο», κατέληξε.