Ισραήλ – Χαμάς: «Κολασμένη» η κατάσταση στη Γάζα, συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί, «θερίζει» η πείνα

Δεν έχει τέλος το δράμα των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας αφού το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει παντού, ενώ η πείνα «θερίζει».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι δεν μπόρεσε να μεταφέρει τρόφιμα στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς όπου οι επιχειρήσεις των IDF κλιμακώνονται.

Δύο άνθρωποι πέθαναν από ασφυξία κατά τη διανομή φαγητού στην πεινασμένη Λωρίδα.

Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στη Δυτική Όχθη, ενώ σάλο έχει προκαλέσει η εκτέλεση τριών Παλαιστινίων σε νοσοκομείο στην Τζενίν από Ισραηλινούς πράκτορες με πολιτικά.

Οι Χούθι συνεχίζουν τις επιθέσεις τους, με τον κίνδυνο περιφερειακής εξάπλωσης του πολέμου να παραμένει μεγάλος.

Σύμφωνα με το Al Jazeera Arabic και τοπικά μέσα ενημέρωσης οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν επιδρομές στην πόλη της Ναμπλούς και στον προσφυγικό καταυλισμό Ασκάρ ανατολικά της Ναμπλούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνοδευόμενες από μπουλντόζες έχουν εισέλθει στην πόλη προκαλώντας συγκρούσεις με παλαιστινιακές ομάδες αντίστασης, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Επιδρομές και συλλήψεις έχουν αναφερθεί και σε άλλες περιοχές της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης στις ακόλουθες τοποθεσίες:

Βίντεο από την επιδρομή των ισραηλινών δυνάμεων στην Καλκίλια:

Η σφαγή στη Γάζα συνεχίζεται, με τον ισραηλινό στρατό να σφυροκοπεί συγκεκριμένες περιοχές προκειμένου να ισοπεδώσει τις υποδομές της Χαμάς.

Σε μία νέα μελέτη φαίνεται πως τα μισά κτίρια που βρίσκονται στη Λωρίδα έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί ολοσχερώς αφότου ξέσπασε ο πόλεμος.

Η τύχη πληρώματος ασθενοφόρου και του εξάχρονου κοριτσιού που προσπαθούσαν να σώσουν από ένα αυτοκίνητο που βομβαρδίστηκε από τον ισραηλινό στρατό στην πόλη της Γάζας παραμένει «άγνωστη», δήλωσε η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος (PRCS).

Η Χιντ Χαμαντέ ήταν η μοναδική που επέζησε όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε τη Δευτέρα χτυπήθηκε από ισραηλινή βόμβα στη βόρεια Γάζα.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν ο πατέρας και τα τέσσερα αδέλφια της και η ίδια εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο για ώρες πριν μπορέσουν να την προσεγγίσουν οι γιατροί.

Όμως, σε ανάρτησή της στο Χ, η PRCS δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη καμία πληροφορία για το αν το πλήρωμά της κατάφερε να σώσει την Χιντ, για το πού βρίσκεται ή για την τρέχουσα κατάσταση της.

«Εκφράζουμε βαθιά ανησυχία για την ασφάλεια των συναδέλφων μας και της Χιντ. Ευχόμαστε μια ασφαλή επιστροφή για την Χιντ, τον Γιούσεφ και τον Άχμαντ, τους ανθρωπιστές ήρωες μας», έγραψε η οργάνωση στο Χ.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ανακοίνωσαν τον θάνατο τριών στρατιωτών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των χθεσινών μαχών στη Γάζα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών τους κατά τη χερσαία επίθεση σε 223.

Οι στρατιώτες που σκοτώθηκαν είναι οι εξής:

Οι Σάνι και Νιρ σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια μαχών στη νότια Γάζα. Άλλοι δύο στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά στην ίδια μάχη, σύμφωνα με τις IDF.

Ο Σίμτσι σκοτώθηκε πολεμώντας στη βόρεια Γάζα, λέει ο στρατός.

Ο Χάμντα Σαλούτ μεταδίδει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ για το Al Jazeera: «Αυτή θα είναι η έκτη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στο Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου και οι πληροφορίες που κυκλοφορούν στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι θα φτάσει στο Τελ Αβίβ το Σάββατο, όπου θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Θα παραστεί επίσης σε συνάντηση με το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο της χώρας, όπου θα εκφράσει τις προτάσεις των ΗΠΑ για το τι ελπίζουν οι Αμερικανοί να συμβεί μετά τον πόλεμο στη Γάζα – τι ελπίζουν οι Αμερικανοί να συμβεί στα παλαιστινιακά εδάφη.

Αλλά είναι απίθανο οι Ισραηλινοί να ακούσουν πραγματικά τις συμβουλές των Αμερικανών. Όπως είδαμε, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τους έχει απορρίψει στο παρελθόν. Την τελευταία φορά που ο Μπλίνκεν ήταν εδώ, η συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών φέρεται να ήταν απίστευτα τεταμένη και γεμάτη με πολλές διαφωνίες.

Οι Αμερικανοί θέλουν να δουν περισσότερη βοήθεια να πηγαίνει στη Γάζα. Αλλά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός λέει ότι θέλει να επιτρέψει μόνο αυτό που λέει ότι είναι η ελάχιστη ποσότητα που είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική καταστροφή.

Αλλά έχουμε δει κατά τους τελευταίους τρεις, και θα φτάσουμε στους τέσσερις μήνες, ότι η ανθρωπιστική καταστροφή έχει ξεδιπλωθεί, δεδομένου του αριθμού των ανθρώπων που πεθαίνουν, δεδομένου του πόσοι Παλαιστίνιοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και είναι τώρα εκτοπισμένοι.

Έτσι, οι Αμερικανοί ασκούν αυτή την πίεση στον Νετανιάχου. Αλλά μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης».

Ο Τσούι Γκαρσία, μέλος του Κογκρέσου, καλεί τις ΗΠΑ να «ξεπαγώσουν» τα κονδύλια για την UNRWA.

«Οι ισχυρισμοί εναντίον 12 υπαλλήλων της UNRWA είναι σοβαροί και πρέπει να διερευνηθούν πλήρως», ανέφερε ο Γκαρσία σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αλλά δύο εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας δεν πρέπει να υποστούν περαιτέρω βάσανα ως αποτέλεσμα (σ.σ. αυτού)».

