Λίβανος: Διαδήλωση Παλαιστινίων ενάντια στην αναστολή χρηματοδότησης της UNRWA

Δεκάδες άνθρωποι, κυρίως παλαιστίνιοι πρόσφυγες στον Λίβανο, διαδήλωσαν χθες Τρίτη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση πολλών δυτικών κυβερνήσεων να διακόψουν τη χρηματοδότηση του Γραφείου Αρωγής και Εργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA).

Palestinians in Lebanon protesting today against Unrwa measures in Gaza. pic.twitter.com/oKCJZKr2F2

— Zeina Antonios (@zeinaantonios) January 30, 2024