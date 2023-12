Η Ντέμι Μουρ μετακόμισε δίπλα στον Μπρους Γουίλις

Η υγεία του Μπρους Γουίλις παρουσιάζει επιδείνωση κάθε μέρα που περνάει. Η σύζυγός του, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, μαζί με τα παιδιά τους βρίσκονται στο πλευρό του διάσημου ηθοποιού και τον στηρίζουν στη μάχη που δίνει με την άνοια.

Τις ημέρες των Χριστουγέννων, το πρώην μοντέλο ανέβασε στο Instagram οικογενειακές φωτογραφίες από τις γιορτινές μέρες που πέρασαν όλοι μαζί, αλλά και από την ταινία δράσης που παρακολούθησαν, το «Die Hard» του 1988, με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον Μπρους Γουίλις.

Στο Instagram Story, ο τότε 33χρονος ηθοποιός κρατά ένα όπλο, ντυμένος με το διάσημο λευκό φανελάκι του John McClane. Ώρες νωρίτερα, η Χέμινγκ Γουίλις έδειξε τις κόρες του ζευγαριού, τη Μέιμπελ, 11 ετών και την Έβελιν, 9 να ανοίγουν τα δώρα τους κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Ο 68χρονος ηθοποιός είναι επίσης πατέρας της Ρούμερ, 35, της Σκάουτ, 32 και της Ταλούλα, 29 ετών, παιδιά που έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, Ντέμι Μουρ. Η διάσημη σταρ δεν είναι διατεθειμένη να αφήσει τον πρώην σύζυγό της μόνο του, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής του.

Έτσι, «η πρώην σύζυγός του αποφάσισε να μετακομίσει δίπλα στο σπίτι του με όλη την οικογένειά της, για να βοηθήσει τον έρωτα της ζωής της», γράφει η Marca.

