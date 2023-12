Ισραήλ: Ζυγίζει ενδεχόμενη ανακωχή ενώ οι Παλαιστίνιοι ψάχνουν θύματα στα συντρίμμια της Γάζας

Η κυβέρνηση πολέμου του Ισραήλ αναμένεται να ζυγίσει πρόταση της Αιγύπτου η οποία προβλέπει να κηρυχθεί καταρχήν ανακωχή για δύο εβδομάδες και κατόπιν να «τερματιστεί» ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε χθες Δευτέρα η εφημερίδα Jerusalem Post, καθώς Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί μετρούν τα κόστη της ένοπλης σύρραξης, η οποία εισέρχεται στην 81η της ημέρα (στη φωτογραφία από το X, επάνω, ισοπεδωμένα κτίρια στη Γάζα από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς).

Γαζαίοι αναζητούν πτώματα στα συντρίμμια αφού το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε πως ισραηλινός βομβαρδισμός στον καταυλισμό προσφύγων αλ Μαγάζι στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 70 ανθρώπους.

Η ηγεσία της Χαμάς ανέφερε εξάλλου πως ο στρατιωτικός της βραχίονας έχει καταφέρει βαριές απώλειες στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, κάτι το οποίο μερίδα του δυτικού Τύπου εκτιμά πως αληθεύει.

Οι προσπάθειες των μεσολαβητών συνεχίζονται εν μέσω των αιματηρών βομβαρδισμών και εχθροπραξιών. Στέλεχος του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ είπε, κατά την Jerusalem Post, πως οι συνομιλίες που διεξάγει αντιπροσωπεία του κινήματος αυτού, συμμάχου της Χαμάς, έχουν σκοπό να εξευρεθεί «τρόπος να τερματιστεί η επίθεση του Ισραήλ εναντίον του λαού μας».

Η εφημερίδα Times of Israel ανέφερε προχθές Κυριακή ότι ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν πως το Κάιρο υπέβαλε νέα πρόταση που προβλέπει ανακωχή, απελευθέρωση ομήρων και «όραμα» για τον τερματισμό της σύρραξης στη Λωρίδα της Γάζας σε τρία στάδια.

Ωστόσο με ανακοίνωσή της που δημοσιοποιήθηκε χθες Δευτέρα το βράδυ η Χαμάς ξεκαθάρισε πως δεν έχει σκοπό ν’ αρκεστεί σε προσωρινή ανακωχή, πως θέλει μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

«Τονίζουμε ότι δεν θα διαπραγματευθούμε χωρίς (…) το τέλος της επίθεσης», επισήμανε. Η ηγεσία της Χαμάς πιέζει «για πλήρες και όχι απλώς προσωρινό τέλος στη σφαγή του λαού μας», επέμεινε.

Ομως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε σε στρατιώτες που επισκέφθηκε χθες πως ο πόλεμος θα ενταθεί «τις επόμενες ημέρες», μοιάζοντας να διαγράφει κάθε ελπίδα πως η σύρραξη θα σταματήσει.

Προχθές Κυριακή ο κ. Νετανιάχου διεμήνυε πως οι επιχειρήσεις του Τσαχάλ, του ισραηλινού στρατού, θα συνεχιστούν ωσότου η Χαμάς να έχει ηττηθεί «πλήρως».

Η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού της βραχίονα σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, όταν σκοτώθηκαν 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι.

Επρόκειτο για την πιο πολύνεκρη επίθεση από καταβολής κράτους το 1948. Παλαιστίνιοι μαχητές πήραν επίσης ομήρους κάπου 250 ανθρώπους εκείνη την ημέρα, 120 και πλέον εκ των οποίων παραμένουν σε αιχμαλωσία στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τις ισραηλινές αρχές.

