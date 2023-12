Γάζα: «Σπαρακτικές μαρτυρίες από στελέχη του ΠΟΥ που δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρθηκε σε «σπαρακτικές» μαρτυρίες που συγκέντρωσε χθες Δευτέρα ομάδα του σε νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας, όπου διακομίστηκαν θύματα του βομβαρδισμού στον καταυλισμό προσφύγων αλ Μαγάζι (στη φωτογραφία από το X, επάνω, πτώματα Παλαιστινίων μέσα στους λευκούς νεκρικούς σάκους μετά τον ισραηλινό βομβαρδισμό στον προσφυγικό καταυλισμό αλ Μαγάζι).

«Ομάδα του ΠΟΥ άκουσε σπαρακτικές αφηγήσεις από το ιατρικό προσωπικό και θύματα για τα δεινά που προκάλεσαν οι εκρήξεις», ανέφερε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, ο επικεφαλής του οργανισμού υγείας του ΟΗΕ, μέσω X.

«Παιδί έχασε όλη του την οικογένεια στον βομβαρδισμό του καταυλισμού. Νοσηλεύτρια του νοσοκομείου υπέστη την ίδια απώλεια, όλη της η οικογένεια σκοτώθηκε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, τουλάχιστον 70 άνθρωποι χάθηκαν στον βομβαρδισμό προχθές Κυριακή του καταυλισμού προσφύγων αλ Μαγάζι, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως «επαληθεύει το συμβάν». Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τον αριθμό των νεκρών με ανεξάρτητο τρόπο.

Δεκάδες άψυχα σώματα μέσα σε λευκούς νεκρικούς σάκους ήταν αραδιασμένα κάτω στο νοσοκομείο αλ Ακσά στη Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενόψει κηδειών.

Το νοσοκομείο ανέφερε ότι εισήγαγε περίπου εκατό τραυματίες έπειτα από τον βομβαρδισμό, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΥ.

«Ο αριθμός των ασθενών που διακομίζονται στο νοσοκομείο ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητές του σε όρους κλινών και προσωπικού», υπογράμμισε. Πολλοί δεν θα βγουν ζωντανοί από τις αίθουσες αναμονής» επισήμανε.

«Αυτή η τελευταία επιδρομή σε κοινότητα της Λωρίδας της Γάζας δείχνει γιατί χρειαζόμαστε κατάπαυση του πυρός τώρα», πρόσθεσε.

Ο Σον Κέισι, μέλος της αποστολής του ΠΟΥ, είπε πως ήταν παρών όταν οι γιατροί χειρίστηκαν την περίπτωση 9χρονου αγοριού τραυματισμένου πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Το έλεγαν Αχμεντ.

«Του δόθηκε απλώς αναισθησία για ν’ ανακουφιστεί ο πόνος προτού πεθάνει», περιέγραψε σε βίντεο γυρισμένο στο νοσοκομείο, καταβάλλοντας εμφανώς προσπάθεια να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Πέρναγε τον δρόμο μπροστά στο καταφύγιο όπου βρισκόταν η οικογένειά του και το κτίριο πλάι του βομβαρδίστηκε», εξήγησε. Το παιδί «χτυπήθηκε από θραύσματα, συντρίμμια, τραυματίστηκαν εγκεφαλικοί ιστοί…».

«Κανένας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα γι’ αυτόν. Οπως σε τόσες περιπτώσεις εδώ, δεν υπάρχουν δυνατότητες για την αντιμετώπιση περίπλοκων νευρολογικών περιστατικών, περίπλοκων τραυματισμών», συνέχισε.

«Τα χειρουργεία δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Τα τμήματα επειγόντων περιστατικών έχουν ξεπεράσει πολύ, πάρα πολύ, τις δυνατότητές τους», πρόσθεσε το στέλεχος του ΠΟΥ.

«Αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη», συμπλήρωσε οργισμένα ο Σον Κέισι. «Πρέπει να σταματήσει».

