Ισραήλ: Ακυρώθηκαν οι δεύτερες συνομιλίες για απελευθέρωση των ομήρων από το πολεμικό συμβούλιο

Οι οικογένειες των ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα απαίτησαν «να δοθούν άμεσα διευκρινίσεις» από τον Νετανιάχου σχετικά με την απόφαση του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ να αναστείλει το προγραμματισμένο ταξίδι του επικεφαλής της Μοσάντ στο Κατάρ όπου επρόκειτο να διεξαγάγει συνομιλίες για μια δεύτερη συμφωνία για τους ομήρους.

Οι οικογένειες φέρονται να σοκαρίστηκαν από την αναφορά ότι το αίτημα του επικεφαλής της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα να καταρτίσει συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων απορρίφθηκε από το υπουργικό συμβούλιο και ζήτησαν επείγουσα ενημέρωση από την κυβέρνηση.

Στην απάντησή τους στην απόφαση, οι οικογένειες απαίτησαν «άμεσο τερματισμό του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις» και δήλωσαν ότι «έχουν φτάσει στα όριά τους με την αδιαφορία και τη στασιμότητα» σχετικά με αυτό που περιέγραψαν ως μια καθημερινή «ρωσική ρουλέτα στην οποία οι οικογένειες ενημερώνονται για τη δολοφονία ομήρων σε αιχμαλωσία».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανέβασε tweet από τον επίσημο λογαριασμό της προεδρίας, όπου αναφέρονται τα εξής:

Μόλις κάθισα με τους αγαπημένους των Αμερικανών που κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς για να ακούσω τις ιστορίες τους.

Τους διαβεβαίωσα ότι θα συνεχίσω να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσω την απελευθέρωση των μελών των οικογενειών τους.

Και ότι δεν θα εγκαταλείψουμε την ελπίδα.

— President Biden (@POTUS) December 13, 2023