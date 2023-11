Κατάρ: Πώς οι σεΐχηδες έγιναν ο νο1 διαπραγματευτής για απελευθέρωση ομήρων

Το Κατάρ έχει καταφέρει να αποκτήσει έναν εξέχοντα ρόλο στις συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και για την ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους αιχμάλωτους. Πώς όμως το κράτος του Κόλπου έγινε μία από τις πιο εξέχουσες χώρες στις διαπραγματεύσεις για περιπτώσεις ομηρίας;

Μάλιστα στα τέλη Οκτωβρίου, οι διαπραγματευτές του Κατάρ στη Ντόχα νόμιζαν ότι είχαν μια συμφωνία, μετά από εβδομάδες κατά τις οποίες μεσολαβούσαν μεταξύ των εκπροσώπων της Χαμάς και της ισραηλινής κυβέρνησης για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση των περίπου 230 ομήρων, τους οποίους οι Παλαιστίνιοι μαχητές είχαν αιχμαλωτίσει στις 7 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε, η Χαμάς είχε απελευθερώσει τέσσερις ομήρους -μια Ισραηλινοαμερικανίδα μητέρα και κόρη και δύο Ισραηλινές γυναίκες- ως αποτέλεσμα συμφωνιών που είχαν μεσολαβήσει το Κατάρ και η Αίγυπτος. Οι Καταριανοί είχαν σημειώσει ότι, αν και δεν μπορούσε να υπάρξει ρητό αντάλλαγμα, η Χαμάς μπορούσε να περιμένει ότι η απελευθέρωση των ομήρων θα διευκόλυνε την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και θα οδηγούσε σε παύση της στρατιωτικής εισβολής του Ισραήλ.

Στις 25 Οκτωβρίου, η Χαμάς συμφώνησε σε μια συμφωνία για την απελευθέρωση 50 ατόμων, αλλά οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν ένα ακόμη αίτημα: τα ονόματα αυτών που θα απελευθερώνονταν. Η Χαμάς αντιδρούσε, ισχυριζόμενη ότι, επειδή οι όμηροι κρατούνταν από διαφορετικές οργανώσεις στη Γάζα και δεν είχε έτοιμο ένα πλήρες αρχείο για να το παραδώσει, ενώ για να τους συγκεντρώσει θα χρειαζόταν μια πολυήμερη διακοπή των μαχών.

Οι Ισραηλινοί το ερμήνευσαν ως τακτική κωλυσιεργίας και δύο ημέρες αργότερα, η συμφωνία κατέρρευσε. Μέσα σε λίγες ώρες, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας χερσαία εισβολή στη Γάζα, η οποία συνοδεύτηκε από έναν ανελέητο αεροπορικό βομβαρδισμό και διακοπές στις επικοινωνίες, προκαλώντας τρομερό πόνο και δυσκολίες στους Παλαιστίνιους πολίτες. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, περισσότεροι από 11.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου.

Την Τετάρτη, η Χαμάς και οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φαινόταν να είναι και πάλι κοντά σε συμφωνία για νέα κατάπαυση του πυρός, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε σε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ-Ανσάρι.

«Επιτεύχθηκε συμφωνία για την παράταση της ανθρωπιστικής εκεχειρίας για δύο επιπλέον ημέρες στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

The State of Qatar announces, as part of the ongoing mediation, an agreement has been reached to extend the humanitarian truce for an additional two days in the Gaza Strip.

— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 27, 2023