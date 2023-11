Ισραήλ: Η ιστορία του ομήρου που ξέφυγε από την Χαμάς αλλά τον ξαναέπιασαν

Ένας Ρωσοϊσραηλινός όμηρος που απήχθη από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Nova Music Festival κατάφερε να ξεφύγει και να κρυφτεί για τέσσερις ημέρες προτού οι κάτοικοι της Γάζας τον παραδώσουν ξανά στη Χαμάς, όπως αποκάλυψε η θεία του.

Ο 25χρονος Roni Krivoi απελευθερώθηκε από τη Χαμάς χθες το βράδυ, την τρίτη μέρα της κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

The Russian-Israeli Roni Krivoi today became the first adult male Israeli hostage to be released.

The exception was made after a special request from Russia and, according to Hamas, was done in order to thank for “Putin’s efforts and Russia’s support of the Palestinian cause». pic.twitter.com/iQ6LmmlMGp

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 26, 2023