Ισραήλ: Αγκαλιές και δάκρυα χαράς – Η 21χρονη Μάγια που απελευθερώθηκε από τη Χαμάς επανενώνεται με την οικογένειά της

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο Soroka στη Μπερσεμπά όταν η 21χρονη Μάγια Ρεγκέβ, που είχε απαχθεί από τη Χαμάς στο φεστιβάλ Σούπερνοβα, επανενώθηκε με την οικογένειά της μετά από 50 ημέρες ομηρίας.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, η νεαρή πνίγεται στις αγκαλιές των γονιών της, οι οποίοι ξεσπούν σε κλάματα, ανακουφισμένοι που κρατούν και πάλι την κόρη τους στα χέρια τους.

More heartbreaking yet hopeful footage from earlier of Maya Regev, 21 – who was shot in the leg as she was kidnapped from the Supernova festival – reuniting with family at Soroka Hospital after she was released from Gaza.

She underwent surgery as is expected to fully recover. pic.twitter.com/1ZRy3dHWkT

— Amy Spiro (@AmySpiro) November 26, 2023