Ισραήλ: Με λούτρινα και παιχνίδια περιμένουν στα νοσοκομεία τα παιδάκια που κρατούνταν όμηροι και απελευθερώθηκαν

Συγκινητικές εικόνες εκτυλίσσονται σήμερα στο Ισραήλ, όπου επιστρέφουν οι 13 όμηροι που κρατούσε η Χαμάς.

Ανάμεσά τους βρίσκονται τέσσερα παιδιά, 2, 5 και 9 ετών. Η Εμίλια Αλόνι, 5 ετών, ο Οχάντ Μοντέρ, 9 ετών και οι Αβίβ και Ραζ Ασέρ, 2 και 5 ετών αντίστοιχα, θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους, μετά από 49 ημέρες ομηρίας.

Τα παιδιά αυτά πέρασαν μέρες μακριά από το σπίτι τους, έχοντας ευτυχώς μαζί τους τη μαμά τους αλλά σε συνθήκες που προφανώς επηρέασαν την παιδική τους ψυχή.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του CNN, Κλαρίσα Γουάρντ, πυρετώδεις ήταν οι προετοιμασίες σε νοσοκομείο παίδων στο Ισραήλ, όπου αναμένεται να καταφτάσουν οι απελευθερωμένοι όμηροι.

Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, έφτιαξαν, όπως φαίνεται σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα social media έναν χώρο υποδοχής για τα παιδάκια-ομήρους με λούτρινα και άλλα παιχνίδια. Στόχος τους, να μην φαίνεται τρομακτικό ή στείρο το νοσοκομείο.

Holding our breaths now. 13 #Israeli #hostages were released from Gaza after 48 days in captivity & are on their way back to #Israel. This is what awaits the young kids. To try to ease their trauma. #IDF #Ceasefire #BringThemHomeNow #תחזירואותםהביתהעכשיו @IDF @RedCross pic.twitter.com/LuG504SJWd

— M.E (@MichelleMCG) November 24, 2023