Ισραήλ: Ανάμεσα στους ομήρους που απελευθερώθηκαν η γυναίκα που «είχε πεθάνει» η Ισλαμική Τζιχάντ

Η Χάνα Κατζίρ, την οποία η Ισλαμική Τζιχάντ είχε «πεθάνει» την περασμένη Τετάρτη, είναι μεταξύ των 13 Ισραηλινών ομήρων που απελευθερώθηκαν, όπως επιβεβαιώνει η οικογένειά της, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Η 76χρονη Κατζίρ Χάνα, μητέρα τριών παιδιών και γιαγιά έξι εγγονιών είχε απαχθεί από το κιμπούτς Νιρ Οζ στις 7 Οκτωβρίου.

Ένας εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Ισλαμικής Τζιχάντ, ανέφερε ότι η οργάνωση ήταν έτοιμη να απελευθερώσει μία όμηρο «για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά η αναβλητικότητα του εχθρού οδήγησε στην απώλεια της ζωής της».

«Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για τους αιχμαλώτους που κρατάμε υπό τους βάρβαρους βομβαρδισμούς σε κάθε σπιθαμή της Λωρίδας της Γάζας», ανέφερε σε ανάρτηση του στο Telegram ο Αμπού Χαμζά.

The Palestinian Islamic Jihad has announced that 76 y/o Katzir Hanna has Died due to Medical Complications; Hanna, a Mother of 3 and Grandmother of 6 was Kidnapped from the Town of Nir Oz in Southern Israel during the Hamas Surprise Attack on October 7th while her Husband was… pic.twitter.com/l3ROiecX9t

