Ισραήλ: Αυτοί είναι οι 13 όμηροι που απελευθερώθηκαν – Ανάμεσά τους 4 παιδιά

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των 13 Ισραηλινών ομήρων που απελευθερώθηκαν από τη Γάζα σήμερα. Στον κατάλογο των ομήρων περιλαμβάνονται 4 παιδιά και 6 ηλικιωμένες γυναίκες.

Οι 13 όμηροι που απελευθερώθηκαν και οι ηλικίες τους:

The 13 Israeli hostages released from Hamas captivity: Margalit Moses, Adina Moshe, Danielle Aloni and her daughter Emilia, Doron Asher and her daughters Raz and Aviv, Hanna Katzir, Keren Munder and her son Ohad, Ruti Munder, Yaffa Adar, and Hannah Perry pic.twitter.com/x7uiizXdAB

