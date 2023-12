Ο «μπομπέρ» του Ολυμπιακού έγραψε ιστορία – Ο «καυτός» Νοέμβριος του Κάνααν (pics, vids)

Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να ανανεώσει το περασμένο καλοκαίρι τη συνεργασία του με τον Αϊζάια Κάνααν, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επιθυμεί διακαώς την παραμονή του.

Λίγους μήνες μετά ο Έλληνας τεχνικός έχει δικαιωθεί και με το παραπάνω, με τον Αμερικανό γκαρντ να πραγματοποιεί μια φανταστική σεζόν, να έχει «εκτοξεύσει» τους αριθμούς του και να αποτελεί μαζί με τον Άλεκ Πίτερς την αιχμή του δόρατος στην ερυθρόλευκη επίθεση.

Ο Κάνααν έχει μετά από 11 παιχνίδια 14,1 πόντους με 54,8% στο τρίποντο και «πυροβολεί» από παντού, έχοντας τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στη Euroleague μετά τον Μάρκους Χάουαρντ της Μπασκόνια.

Ωστόσο, ο Νοέμβριος που διένυσε ήταν ο καλύτερος μήνας του με τα ερυθρόλευκα και όχι μόνο, αφού ο Κάνααν έπαιξε σε έξι παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και ευστόχησε σε 23 τρίποντα. Ο Αμερικανός δεν συγχωρεί από τα 6.75, έχοντας 23/38 σουτ τριών πόντων και μάλιστα πέτυχε και ένα σπουδαίο ρεκόρ.

Μπήκε σε μια πολύ ιδιαίτερη λίστα με τους «μπομπέρ» της Euroleague, αφού είναι ο 6ος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που πετυχαίνει 23 τρίποντα σε ένα μήνα. Αξίζει να σημειωθεί πως μαζί του είναι άλλοι 4 παίκτες, με τον Σέιν Λάρκιν να είναι ο πρώτος της λίστας με 27 εύστοχα τρίποντα σε ένα μήνα τη σεζόν 2019-20 και τον Ιανουάριο. Από εκεί και πέρα, έχει ξανά μπει στη λίστα με 23 τρίποντα τον Μάρτιο του 2020-21.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους της λίστας αυτοί είναι ο Σκότι Γουίλμπεκιν με 25 εύστοχα τον Νοέμβριο του 2019-20, ο Αλεξέι Σβεντ τον Δεκέμβριο του 2020-21 με 24 και ο Σαμπάζ Νέιμπιερ την περσινή χρονιά και πιο συγκεκριμένα τον Μάρτιο πάλι με 24.

Most 3FGs made in a single month in the #EuroLeague:

2019-20 Jan Shane Larkin 27 3FGM

2019-20 Nov Scottie Wilbekin 25

2020-21 Dec Alexey Shved 24

2022-23 Mar Shabazz Napier 24

2023-24 Nov Isaiah Canaan 23 👈

2020-21 Mar Shane Larkin 23

— Darius Garuolis (@DariusGaruolis) December 2, 2023