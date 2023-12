Τα αδιανόητα νούμερα του Κάνααν, ο Τόμιτς και ο Σπανούλης (pics, vids)

Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην κατάφερε να περάσει από το Μόντε Κάρλο και να ηττήθηκε από τη Μονακό του καταπληκτικού Μάικ Τζέιμς με 85-77, όμως σε ακόμη ένα παιχνίδι «έλαμψε» το άστρο του Αϊζάια Κάνααν.

Ο Αμερικανός γκαρντ των Πειραιωτών κάνει… όργια φέτος, είναι σαφώς πιο άνετος στο παρκέ και έχει έναν ρόλο ακόμη πιο σημαντικό από τον περσινό. Η ψυχολογία του είναι στα ύψη, όπως και η αυτοπεποίθηση του, κάτι που φαίνεται από τις επιθέσεις που παίρνει, αλλά και από το φανταστικό πρώτο μέρος στο Μόντε Κάρλο, όπου είχε 17 πόντους.

Συνολικά τελείωσε το παιχνίδι με 20 πόντους και 5/8 τρίποντα και αποτελεί τον πιο «καυτό» παίκτη από μακριά σε όλη την Ευρώπη, ενώ βάζει 3,1 τρίποντα ανά ματς. Είναι πρώτος στη σχετική λίστα, ενώ «βαράει» από παντού και είναι και εύστοχος, έχοντας συνολικά 14,1 πόντους κατά μέσο όρο και 11,9 στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Κάνααν μετά από 1,5 σεζόν στον Ολυμπιακό έχει ήδη καταφέρει να αφήσει το δικό του στίγμα, με τη στατιστική να λέει μεγάλες αλήθειες σχετικά με την ικανότητα στο σκοράρισμα, αλλά και στο μακρινό σουτ. Τα 3,1 σουτ που βάζει ανά ματς, τον έχουν φέρει στην κορυφή της Euroleague, αλλά και σε μια πολύ ιδιαίτερη λίστα.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός μετά το ματς με τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο έγινε ο τρίτος γρηγορότερος παίκτης που έφτασε τα 200 σουτ τριών πόντων με τον Ολυμπιακό στη Euroleague και το έκανε πίσω από τους δύο θρύλους της ομάδας, τον Μίλαν Τόμιτς και τον Βασίλη Σπανούλη. Ο πρώτος το κατάφερε σε 47 παιχνίδια, ενώ ο δεύτερος σε 49, με τον Κάνααν να το έχει κάνει σε 50.

🇺🇸 Isaiah Canaan became 3rd fastest (fewest games) player to reach 200 total 3FGs attempted for 🇬🇷 Olympiacos Piraeus in the #EuroLeague:

🇷🇸 Milan Tomic (47 games)

🇬🇷 Vassilis Spanoulis (49)

🇺🇸 Isaiah Canaan (50) 👈

🇺🇸 Matt Lojeski (56)

🇷🇸 Milos Teodosic (63)

— Darius Garuolis (@DariusGaruolis) December 1, 2023